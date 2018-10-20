 Afganistan’da parlamento seçimi ikinci gününde | DÜNYA | DW | 21.10.2018

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DÜNYA

Afganistan’da parlamento seçimi ikinci gününde

Afganistan'da parlamento seçimleri teknik aksaklıkların ve Taliban saldırılarının gölgesinde devam ediyor.

Afghanistan - Wahl (picture-alliance/Photoshot/E. Sahel)

Afganistan'da parlamento seçimleri, teknik aksaklıklar ve şiddetin gölgesinde devam ediyor. Afgan medyasında yer alan haberlere göre Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdulbadi Sayad, cumartesi günü açılamayan 401 oy kullanma merkezinin pazar günü açıldığını duyurdu. Bir komisyon sözcüsü "kaos, yavaşlık, eksiklikler ve kötü yönetim" nedeniyle sözkonusu merkezlerin açılamadığını ve oy kullanma işleminin süresinin uzatıldığını söyledi. Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Afghanistan Parlamentswahl | Wahllokal in Kabul (Reuters/O. Sobhani)

Afganistan'da birçok yerde ilk kez bu seçimlerde hileyi önlemek için kullanılan biyometrik cihazlarda yaşanan teknik sorunlar ve seçim materyallerindeki eksiklikler oy kullanma işlemini olumsuz etkiliyor. Ayrıca Taliban'ın düzenlediği saldırılar da seçimlere engel oluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seçimler esnasında 192 "güvenlik vakası" yaşandığı kaydedildi. En az 38 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 100'den fazla insanın yaralandığı belirtildi.

Afghanistan Parlamentswahlen Khost (DW/F. Zahir)

Pazar günü ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir minibüste bulunan en az 11 kişi, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybetti. Ölenlerin altısının çocuk olduğu belirtiliyor. Başkent Kabil'de dün de bir seçim merkezine intihar saldırısı düzenlenmişti. Aralarında sivillerin, seçim görevlilerinin ve polislerin olduğu en az 13 kişi saldırıda hayatını kaybetmişti.

Afghanistan Parlamentswahl | Wahllokal in Kabul (Reuters/M. Ismail)

Afganistan'da 34 vilayetten 32'sinde yapılan seçimlerin sonuçlarının kasım ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Gazni vilayetinde seçimler etnik çatışmalar nedeniyle yapılamıyor. Kandahar vilayetinde ise emniyet teşkilatı başkanının perşembe günü Taliban saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle seçmenler daha sonra sandık başına gidecek.

Yaklaşık 9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Afganistan'da halk parlamentonun 249 sandalyeli alt kanadının üyelerini belirleyecek. Taliban rejiminin devrildiği 2001 yılından bu yana Afganistan'da yapılan üçüncü parlamento seçiminde, 2 bin 500'den fazla aday yarışıyor.

epd,AFP,dpa/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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