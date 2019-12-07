Afganistan'da okula saldırı

Afganistan’da Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri devam ederken başkent Kabil'deki bir okula düzenlenen terör saldırısı endişe yarattı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, saldırgan Kabil'in batısındaki okula girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi üzerine kendisini havaya uçurdu. Saldırıda en az 30 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildiren Bakanlık, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.

IŞİD örgütü saldırıdan kısa bir süre sonra saldırıyı üstlenen bir açıklama yayınladı. Örgütün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "bir şehit şövalyenin Şiilerin toplandığı bir alanda patlayıcı kemerini patlattığı" ifadeleri yer aldı. Taliban örgütü ise saldırıyı kendilerinin düzenlediğine yönelik iddiaları reddetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu, saldırıyı "kalpsiz bir savaş suçu" sözleriyle kınadı. Üst düzey Afgan yetkililer de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında eylül ayından bu yana Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmeleri yürütülüyor. Ancak görüşmelere rağmen ülkede şiddet olayları devam ediyor. Şubat ayında ABD ile Taliban arasında Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini öngören bir barış anlaşması imzalanmış, anlaşma sonrası başkent Kabil'de büyük çaplı bir saldırı meydana gelmemişti.

epd,dpa / BÖ,ET

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