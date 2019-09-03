Afganistan'da intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu hafta yaşanan ikinci bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İntihar saldırısının Kabil'de bulunan NATO üssü ve ABD elçiliği yakınlarındaki bölgede meydana geldiği aktarıldı.

Taliban'ın saldırıyı üstlendiği bildirildi. Afgan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada intihar saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan çevrede yüzlerce insan bulunduğu sırada kendini havaya uçurdu.

Kabil'de Pazartesi akşamı da bir intihar saldırısı yaşanmış ve bu saldırıda da en az 16 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırılar ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin beş ay içerisinde içinde Afganistan'dan 5 bin 400 askerini çekeceğini duyurmasının ardından düzenlendi. Pazartesi akşamı olan ilk saldırının Halilzad'ın anlaşmayla ilgili verdiği röportajın televizyonda yayınlandığı sırada gerçekleştiği belirtilmişti.

Taliban ile müzakereler

Taliban ile ABD arasında bir süredir devam eden müzakerelerde 18 yıllık savaşa barışçı bir çözüm bulunmasına çalışılıyor. Ancak Taliban, "ABD’nin kuklası" olarak nitelediği Afgan hükümetiyle masaya oturmaya yanaşmıyor.

Afganistan topraklarının yaklaşık yarısını kontrol eden Taliban, 2001 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor.

Geçen ay müzakereler devam ederken Kabil'in batısında düzenlenen bir intihar saldırısında da 14 kişi yaşamını yitirmiş, 145 kişi de yaralanmıştı.

Reuters/SSB, JD

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