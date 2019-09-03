 Afganistan′da intihar saldırısı: En az 10 ölü | DÜNYA | DW | 05.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıda 40'dan fazla kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki intihar saldırısında en az 10 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki intihar saldırısında en az 10 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu hafta yaşanan ikinci bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İntihar saldırısının Kabil'de bulunan NATO üssü ve ABD elçiliği yakınlarındaki bölgede meydana geldiği aktarıldı.

Taliban'ın saldırıyı üstlendiği bildirildi. Afgan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada intihar saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan çevrede yüzlerce insan bulunduğu sırada kendini havaya uçurdu.

Kabil'de Pazartesi akşamı da bir intihar saldırısı yaşanmış ve bu saldırıda da en az 16 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırılar ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin beş ay içerisinde içinde Afganistan'dan 5 bin 400 askerini çekeceğini duyurmasının ardından düzenlendi. Pazartesi akşamı olan ilk saldırının Halilzad'ın anlaşmayla ilgili verdiği röportajın televizyonda yayınlandığı sırada gerçekleştiği belirtilmişti.

Taliban ile müzakereler

Taliban ile ABD arasında bir süredir devam eden müzakerelerde 18 yıllık savaşa barışçı bir çözüm bulunmasına çalışılıyor. Ancak Taliban, "ABD’nin kuklası" olarak nitelediği Afgan hükümetiyle masaya oturmaya yanaşmıyor.

Afganistan topraklarının yaklaşık yarısını kontrol eden Taliban, 2001 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor.

Geçen ay müzakereler devam ederken Kabil'in batısında düzenlenen bir intihar saldırısında da 14 kişi yaşamını yitirmiş, 145 kişi de yaralanmıştı.

Reuters/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 16 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralandı. (03.09.2019)  

Taliban'ın Kunduz saldırısı püskürtüldü

Afgan güvenlik güçleri, ABD hava kuvvetlerinin desteği ile, Taliban’ın Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Kunduz’a yönelik saldırısını püskürttü. (01.09.2019)  

Trump: Taliban'la anlaşma yakın

ABD'nin Taliban'la görüşmelerine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, anlaşmaya giderek yaklaştıklarını belirtti. Trump, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını düşürmeyi planladığını da açıkladı. (29.08.2019)  

Kabil'de intihar saldırısı: 14 ölü, 145 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir polis karakolu dışındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 145 kişi yaralandı. İntihar saldırısını, Katar'da ABD ile müzakereleri sürdüren Taliban üstlendi. (07.08.2019)  

Benzer içerik

Afghanistan Explosion in Kabul

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 16 ölü 03.09.2019

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralandı.

Afghanistan Selbstmordattentat während andauernder Kämpfe in Kundus

Taliban'ın Kunduz saldırısı püskürtüldü 01.09.2019

Afgan güvenlik güçleri, ABD hava kuvvetlerinin desteği ile, Taliban’ın Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Kunduz’a yönelik saldırısını püskürttü.

Afghanistan Kabul Verletzte nach Bombenanschlag

Kabil'de intihar saldırısı: 14 ölü, 145 yaralı 07.08.2019

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir polis karakolu dışındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 145 kişi yaralandı. İntihar saldırısını, Katar'da ABD ile müzakereleri sürdüren Taliban üstlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dorian Kasırgası Bahamalarda büyük yıkıma neden oldu

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin yardıma ihtiyacı var

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu açıklandı. Kasırgada en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kasırga ABD kıyılarına doğru ilerliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  