Afganistan'da eğitim kurumuna bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedeki eğitim enstitüsünü hedef alan bombalı saldırıda, çoğu lise öğrencisi, en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir eğitim enstitüsünü hedef alan intihar saldırısında en az 19 kişi yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yapılan resmi açıklamaya göre en az 27 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı, Kabil'de Şii azınlık Hazaraların yoğun olarak yaşadığı Daşti Barçi mahallesinde gerçekleştirildi.

Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, saldırının, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerinin deneme sınavında olduğu sırada düzenlendiğini açıkladı. Polis sözcüsü, hayatını kaybedenler arasında hem kız hem de erkek öğrencilerin bulunduğunu ifade etti.

Saldırıda yaşanan can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor. Reuters'a konuşan hastane kaynakları, saldırıda 23 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bir Taliban kaynağı ise ölü sayısının 33 olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak geçmişte Afganistan'daki benzer saldırıları IŞİD üstlenmişti.

rtr,AP/CÖ,HT