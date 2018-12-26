Afganistan’da devlet başkanlığı seçimleri 20 Temmuz’da yapılacak

Afganistan'da 20 Nisan'da yapılması planlanan ancak geçen hafta ertelendiği belirtilen devlet başkanlığı seçiminin tarihi 20 Temmuz olarak açıklandı.

Afganistan'ın Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayyad, Pazar günü yaptığı açıklamada devlet başkanlığı seçimleriyle birlikte 20 Temmuz tarihinde yerel seçimlerin de yapılacağını belirtti. Sayyad aynı zamanda Ekim'de ülke genelinde yapılan genel seçimlerde güvenlik gerekçesiyle seçimlerin yapılmadığı Gazne ilindeki vatandaşların genel seçimler için de oy kullanacaklarını aktardı.

Fransız haber ajansı AFP, bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı düşünen Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin yeni seçim tarihini olumlu karşıladığını bildirdi.

Hafta içinde açıklama yapan Bağımsız Seçim Komisyonu, seçimlerin Ekim ayındaki parlamento seçimlerinde yaşanan teknik aksaklıkların giderilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle ertelendiğini açıklamış, ancak seçimlerin yeni tarihiyle ilgili bir bilgi vermemişti.

Taliban Kabil ile doğrudan görüşmeyi reddetti

Öte yandan Taliban, Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen ve devamı Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Kabil yönetiminin doğrudan görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Taliban’ın yönetiminden bir komutan, "Önümüzdeki sene Ocak ayında Suudi Arabistan'da ABD’li yetkililer ile görüşeceğiz ve Abu Dabi'de yarım kalan görüşmelerimize başlayacağız” dedi. Komutan sözlerini "Ancak taraflara Afganistan hükümetiyle görüşmeyeceğimizi açıkça belirttik” diyerek devam ettirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü de Suudi Arabistan'daki görüşmelere katılacak Taliban temsilcilerinin Kabil yönetiminin temsilcileriyle görüşmeyeceğini belirtti.

Taliban, ABD ve bölge ülkelerinin temsilcileri bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelerek Afganistan'da devam eden savaşı bitirmek üzere görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin Ocak ayında Suudi Arabistan'da devam etmesi planlanıyor.

AFP,rtr/DÇÜ,BW

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