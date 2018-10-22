 Afganistan′da devlet başkanlığı seçimi ertelendi | DÜNYA | DW | 26.12.2018

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DÜNYA

Afganistan'da devlet başkanlığı seçimi ertelendi

Afganistan'da seçim komisyonu, Nisan ayında planlanan devlet başkanlığı seçiminin teknik aksaklıkların giderilmesi amacıyla birkaç ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

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Afganistan'da parlamento seçimleri de birkaç kez ertelenmişti.

Afganistan'da gelecek Nisan ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin birkaç ay ertelendiği açıklandı. Seçim komisyonu tarafından yapılan duyuruda, ertelemeye gerekçe olarak, Ekim ayındaki parlamento seçimlerinde yaşanan teknik aksaklıkların giderilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması belirtildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdülaziz İbrahimi, usülsüzlükleri önlemek için planlanan biyometrik tanımlama sisteminin devreye sokulabilmesi için personelin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu ifade etti. İbrahimi, seçmen listelerinin kesinleştirilmesi için de daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu aktardı. Seçimler için yeni bir tarih henüz ilan edilmedi. Biyometrik tanımlama sistemi konusunda personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlardan dolayı parlamento seçimleri de ilan edildiği tarihte yapılamamıştı.

Afganistan'da devlet başkanı beş yıllık süreyle doğrudan halk tarafından seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Yeniden aday olacağını açıklayan mevcut Devlet Başkanı Eşref Gani'nin yanı sıra Özbek lider Raşid Dostum, Ata Muhammed Nur ve Ömer Davutzey adaylığı gündeme gelen diğer siyasetçiler. Adayların Şubat ayında kesinleşmesi bekleniyor.

AP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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