 Afganistan′da camiye intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 03.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Afganistan'da camiye intihar saldırısı

Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Paktiya vilayetinde bir Şii camisini hedef alan bombalı saldırıda en az 25 kişi hayayını kaybetti.

default

Fotoğraf: Arşiv

Afganistan'ın doğusundaki Paktiya vilayetinin Gardez kentinde bir Şii camisine bombalı saldırıda düzenlendi. Paktiya Valiliği saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan sınırı yakınlarındaki vilayetin emniyet müdürü Raz Muhammed Mendozay, "Canlı bomba Gardez kentindeki bir Şii camisinin içinde kendini havaya uçurdu" dedi. Emniyet müdürü, saldırının caminin cuma namazı sebebiyle kalabalık olduğu bir anda gerçekleştirildiğini belirtti.

Mendozay, en az iki saldırganın, üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirmeden önce kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Afganistan'daki Şiiler son yıllarda sık sık IŞİD tarafından hedef alınıyor. Afganistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinin Şii olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki Şiilerin büyük bölümünü, Farsça konuşan Hazaralar ve Tacik etnik gruplar oluşturuyor.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Afghanistan Moschee Anschlag Kabul

IŞİD Kabil'de Şii camisine saldırdı: 28 ölü 25.08.2017

IŞİD'in Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii camisine düzenlediği saldırıda 28 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Afghanistan Anschlag auf Moschee in Kabul

Kabil'de Şii camisine intihar saldırısı 21.11.2016

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir cami hedef alındı. Düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ivanka Trump babasıyla ters düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı zamanda danışmanlığını yapan kızı Ivanka Trump, babasının tartışmalı göçmen politikalarını ve medyaya karşı kullandığı sert dili tasvip etmediği imasında bulundu. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 