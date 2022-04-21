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Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Şii Camii - (01.06.1983)
Arşiv - Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Şii Camii - (01.06.1983)Fotoğraf: Valeriy Shustov/Sputnik/dpa/picture alliance
TerörizmAfganistan

Afganistan’da camide patlama: 11 ölü

3 saat önce

Afganistan’ın Belh eyaletine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde meydana gelen patlamada en az 11 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

https://www.dw.com/tr/afganistanda-camide-patlama-11-%C3%B6l%C3%BC/a-61537773

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan bir camide, büyük olasılıkla bir saldırı sonucu meydana gelen patlamada en az 11 kişi öldü 32 kişi de yaralandı. Doğrulanmayan bazı kaynaklar ise ölü sayısının 20‘yi geçtiğini belirtiyor. Belh Eyaleti Sağlık Direktörü Nacibullah Tavana, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, patlamanın sebebine dair henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Ülkede iktidarda olan Taliban'ın bir temsilcisi de kent merkezindeki Şii camiinde patlama olduğunu ve olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu arada başkent Kabil'de ve ülkenin kuzeyindeki Kunduz eyaletinde de patlamalar olduğu ve bu patlamalarda da çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Salı günü başkent Kabil'de bir okula düzenlenen bombalı saldırıda da, yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 25 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak bu olayla ilgili resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da son zamanlarda artan bombalı saldırıların büyük çoğunluğunun sorumluluğunu, terör örgütü IŞİD üstleniyor. Sünni İslam ideolojisini benimseyen IŞİD, dinden çıkmış olmakla suçladığı Şiilerin ibadethanelerine ve merkezlerine saldırılar düzenliyor.

 

dpa,Reuters / ET,EC

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