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Fotoğraf: AFP
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Afganistan'da bir camide patlama: 18 ölü

3 saat önce

Afganistan'ın batısındaki en büyük camilerden birinde Cuma günü meydana gelen patlamada yetkililere göre en az 18 kişi öldü. Saldırıda İmam Mucib ur Rahman Ensari de hayatını kaybetti.

https://www.dw.com/tr/afganistanda-bir-camide-patlama-18-%C3%B6l%C3%BC/a-63005210

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinin en büyük camilerinden birinde Cuma günü meydana gelen patlamada, aralarında bu yılın başlarında hükümete karşı "en küçük bir eylemde" bulunanların başlarının kesilmesi çağrısında bulunan etkili bir imamın da olduğu en az 18 kişi öldü.

Hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid ölenler arasında cami imamı Mujib ur Rahman Ensari'nin de bulunduğunu doğruladı. Herat vilayeti valisi sözcüsüne göre en az 23 kişi de yaralandı.

Mücahid Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu ülkenin güçlü ve cesur bir din alimi vahşi bir saldırıda şehit edildi" dedi.

Ensari'den kışkırtıcı açıklamalar

Ensari, kışkırtıcı konuşmalarıyla tanınan etkili bir Taliban din adamıydı. Temmuz ayında Kabil'de düzenlenen dini bir toplantıda "İslami hükümetimize karşı en küçük bir eylemde" bulunan herkesin kafasının kesilmesi çağrısında bulunmuştu.

Taliban'ın geçen yıl Ağustos ayında yeniden iktidara gelmesinden önce Ensari, ABD destekli önceki hükümetlere karşı eleştirel söylemleriyle tanınıyordu.

Ensari, daha önce Kabil'deki medresede Rahimullah Hakkani'yi hedef alan intihar saldırısının ardından, bir aydan kısa bir süre içinde bir patlamada öldürülen ikinci Taliban yanlısı din adamı oldu.

Hakkani, daha sonra saldırının sorumluluğunu üstlenen IŞİD'e karşı öfkeli konuşmalarıyla tanınıyordu. 

Bu yıl ülke genelinde çok sayıda cami hedef alındı ve bazı saldırıları IŞİD üstlendi. Kabil'de 17 Ağustos'ta ibadet edenlerle dolu bir camideki patlamada en az 21 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Hükümet yetkilileri IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını iddia etse de uzmanlar, grubun, ülkenin mevcut İslamcı yöneticileri için güvenlik sorunu teşkil ettiği görüşünde.

IŞİD, Taliban gibi Sünni İslamcı bir grup olsa da, iki grup ideolojik temelde büyük ölçüde ayrışıyor.

AFP / SSB, HT

 

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