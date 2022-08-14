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ToplumAfganistan

Afganistan'da aileler çocuklarını neden satıyor?

4 saat önce

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülke giderek yoksullaşıyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başındaysa çocuklar geliyor. Çocuklarını satan aileler anlattı.

https://www.dw.com/tr/afganistanda-aileler-%C3%A7ocuklar%C4%B1n%C4%B1-neden-sat%C4%B1yor/video-62815471
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