Afganistan'da aileler çocuklarını neden satıyor?

ToplumAfganistanAfganistan'da aileler çocuklarını neden satıyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplumAfganistan4 saat önce4 saat önceTaliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülke giderek yoksullaşıyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başındaysa çocuklar geliyor. Çocuklarını satan aileler anlattı. https://www.dw.com/tr/afganistanda-aileler-%C3%A7ocuklar%C4%B1n%C4%B1-neden-sat%C4%B1yor/video-62815471Reklam