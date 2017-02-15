Afganistan'da 22 bin aile daha çatışmalardan kaçtı

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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde artan çatışmalar nedeniyle 22 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Taliban örgütü ile ordu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki mülteci kurumunun müdürü Dost Muhammed Daryab, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Kandahar'daki çatışmalar nedeniyle geçen ay 22 bin aile yerinden edildi" dedi. Daryab, ailelerin kentin "tehlikeli mahallerinden" daha güvenli bölgelere gittiğini aktardı.
Afganistan'ın ikinci büyük kenti olan yaklaşık 650 bin nüfuslu Kandahar'ın dış bölgelerinde çatışmaların Pazar günü de devam ettiği bildirildi. Kandahar'da yaşayan Hafız Muhammed Akbar da Taliban'ın evine el koyduğunu belirterek, "Bizi gitmeye zorladılar. Şimdi 20 kişilik ailemle birlikte tuvaleti olmayan bir binada yaşıyorum" sözleri ile yaşadıklarını aktardı. Kandahar'daki yetkililerin evlerinden edilen yaklaşık 154 bin kişi için dört kamp kurduğu belirtiliyor.
Afganistan'dan ABD güçleri ile NATO'ya bağlı birliklerin çekilmeye başlamasıyla birlikte Taliban ülkenin birçok bölgesinde yeniden hakimiyet kurmaya çalışıyor. Taliban'ın bazı sınır kapılarının yanı sıra ülkedeki yaklaşık 400 ilçenin neredeyse yarısını kontrolü altına aldığı belirtiliyor.
Yabancı birliklerin çekilmesi ile Taliban'ın yeniden güç kazanmasından kaygı duyuluyor. Bunun yanı sıra, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde sivillere kötü muamelede bulunduğuna dair raporlar olduğunu açıkladı. Örgüt, Taliban'ın bu ay başında ele geçirdiği Pakistan sınırı yakınlarındaki Spin Boldak kentinde de sivillere kötü muamelede bulunulduğunu iddia ediyor. Örgütün Asya Direktörü Patricia Grossman, "Taliban liderleri her türlü kötü muameleyi reddediyor ancak sayıları artan kanıtlar kontrol altına aldıkları bölgelerde keyfi tutuklamaların ve öldürmelerin olduğunu, halkta korkunun arttığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Kandahar, Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği 1996-2001 yılları arasında İslamcıların merkezi olarak biliniyordu.
AFP/JD, ETO
© Deutsche Welle Türkçe
Afganistan'da hükümet artan şiddet olayları nedeniyle ülkenin geniş kesimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. ABD yönetimi ise Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık fon oluşturdu.
Taliban, Afganistan'da ele geçirdiği iki sınır kapısıyla İran ve Pakistan'a komşu oldu. Uzmanlara göre Tahran ve İslamabad, komşularında başlamakta olan NATO'suz Talibanlı yeni dönem için hazırlık içinde.
Avrupa Birliği'nin, Afganistan'dan yeni bir göç akınına karşı komşu ülkelere ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "bölge" ülkelerine bir mali yardım paketi hazırlığında olduğu bildirildi.