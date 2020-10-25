 Afganistan′da üniversiteye silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 02.11.2020

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DÜNYA

Afganistan'da üniversiteye silahlı saldırı

Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı baskında çoğunluğu öğrenci olmak üzere en az 19 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 22 kişi de yaralandı.

Üniversitenin çevresinde güvenlik önlemi alındı

Üniversitenin çevresinde güvenlik önlemi alındı

Afganistan'ın başkentinde Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı baskında en az 19 kişi öldü. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ndeki saldırıda 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Radikal İslamcı Taliban  saldırının sorumluluğunu  üstlenmedi. Geçtiğimiz haftalarda IŞİD tarafından Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine yönelik düzenlenen intihar saldırısında da 24 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, bugünkü saldırının üç kişi tarafından yapıldığının belirlendiğini açıklayarak, saldırganlardan birinin bir patlayıcıyı infilak ettirdiğini, diğer iki saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada ise saldırı sonucu  hayatını kaybedenlerin çoğunun üniversite öğrencisi  olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, çok sayıda öğrencinin de avlu duvarından atlayarak saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırının düzenlendiği gün ünversitede İran kitaplarının sergileneceği bir fuar açılacaktı. Fuara İran hükümetini temsilen üst düzey bir yöneticinin de katılacağı açıklanmıştı.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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