Afganistan Devlet Başkanı Gari'den Taliban’a görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Kabil’in yer almadığı, Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerde ise ilerleme kaydedildiği açıklandı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan barış görüşmeleri çağrısında bulundu. Gani, Pazartesi günü televizyondan yayınlanan konuşmasında, “Afganların barış talebini kabul ederek, hükümet ile ciddi görüşmelere başlamaları için Taliban’a çağrıda bulunuyorum” dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, konuşmasında Taliban’ın iki seçeneği bulunduğunu belirterek, ya Afganlarla yan yana duracaklarını ya da yabancı güçler ve hedeflere alet olacaklarını dile getirdi. Afgan halkının barış istediğine işaret eden Gani, “Taliban ile savaş olmasa, milyonlarca Afgan’ın rahat bir hayat süreceğini” ifade etti.

Taliban ile ABD arasındaki görüşmeler

Taliban, ABD’nin kuklası olduğu gerekçesiyle Gani hükümeti ile doğrudan görüşmelerde bulunmayı reddediyor. Ancak, Taliban Temmuz 2018’den beri ABD ile görüşmeler yürütüyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad (soldan ikinci), Taliban ile ABD arasında Katar’da yapılan görüşmelerin ardından Kabil hükümetine bilgi verdi.

Taliban ile ABD arasında Cumartesi günü Katar’da sona eren görüşmelerin altıncı turunda ilerleme sağlandığı açıklandı. Görüşmelerde, Afganistan’daki uluslararası birliklerin çekilmesi, ateşkes ve ülkenin teröristler için güvenli bir liman olmasının nasıl engelleneceği ele alınıyor. Görüşmeler, Taliban ile Kabil arasında doğrudan diyaloğa zemin hazırlanmasını da hedefliyor. Ancak, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban’ı Kabil ile görüşme masasına oturmaya henüz ikna edemediklerini açıkladı.

Halilzad: Çerçeve antlaşmanın taslağı hazır

Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, New York Times gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, Taliban ile barış antlaşmasının çerçevesi konusunda ilkesel olarak uzlaşmaya varıldığını belirtti. Halilzad, çerçeve antlaşmasının taslağının hazırlandığını ancak uzlaşmaya varılmadan önce bazı ayrıntılar üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Halilzad, “Afganistan’ın uluslararası terör grupları veya teröristler tarafından bir platform olarak kullanılmaması için gerekenlerin yapılacağı konusunda Taliban bizi memnun eden güvenceyi verdi” dedi.

Halilzad’ın Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, görüşmelere “yakında” devam edilmesi planlanıyor.

Görüşmelerde tartışma yaratan konuların başında ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi geliyor. Reuters’e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, bunun ön koşulunun ülkede ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. Bunun için görüşmelere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan hükümet yetkilisi, ABD’nin Afganistan’da “daimi bir askeri mevcudiyet” planlamadığını ifade etti.

Halilzad'ın, Katar’da yapılan görüşmelerin ardından, Pazar günü Afganistan’ın başkenti Kabil’de Devlet Başkanı Gani’ye görüşmeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

38 kişi kurtarıldı

Taliban ile ABD arasındaki görüşmelere rağmen ülkede şiddet devam ediyor. Afganistan’ın güneydoğusunda Taliban’ın rehin tuttuğu 38 kişinin özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyon ile kurtarıldığı açıklandı. Gazne vilayetinin Ab Band ilçesindeki operasyonda, 9 Taliban’ın öldürüldüğü, 9’unun da tutuklandığı belirtildi. Serbest kalanlar arasında Afganistan güvenlik birimlerine mensup üst düzey görevlilerin bulunduğu kaydedildi.

dpa,rtr/JD,AÜ

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