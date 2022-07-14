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ToplumAlmanya

Afgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?

7 saat önce

Maryam, Taliban'dan kaçıp ailesiyle Almanya'ya sığındı. Savaştan kaçan Ukraynalılar nedeniyle sığınmacı yurdundan çıkmaları istenmiş. Ayrımcılığa uğradığını öne sürüyor.

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