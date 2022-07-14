Afgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?

ToplumAlmanyaAfgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplumAlmanya7 saat önce7 saat önceMaryam, Taliban'dan kaçıp ailesiyle Almanya'ya sığındı. Savaştan kaçan Ukraynalılar nedeniyle sığınmacı yurdundan çıkmaları istenmiş. Ayrımcılığa uğradığını öne sürüyor.https://www.dw.com/tr/afgan-ve-ukraynal%C4%B1-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar-farkl%C4%B1-muamele-mi-g%C3%B6r%C3%BCyor/video-62470817Reklam