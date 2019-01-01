Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçliye ceza

İsveçli Elin Ersson THY'nin 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook hesabından canlı yayınlamıştı.

Ancak Göteburg Mahkemesi 21 yaşındaki Ersson'u havacılık kurallarını ihlâl etmekten 3 bin kron, yaklaşık 324 dolar, para cezasına çarptırdı.

Savcılık makamı Ersson'a iki hafta hapis cezası verilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme para cezasını yeterli buldu. Sosyal bilimler öğrencisi olan Ersson aynı zamanda İsveç'in sığınmacıların iadesine ilişkin hukuki düzenlemelerini değiştirmeye çalışan bir sivil toplum grubunun da üyesi. Ersson'un avukatı cezayı temyiz edeceklerini söyledi.

Elin'in videosunu sadece kendi facebook hesabı üzerinden 100 bini aşkın kişi izlemiş, video Twitter, instagram ve youtube gibi diğer sosyal medya mecralarında da milyonlarca kez paylaşılmıştı. 52 yaşındaki Afganlı daha sonra sınır dışı edilmişti.

Video izle 02:54 Şimdi canlı 02:54 dk Paylaş THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson DW'ye konuştu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/32Z4k THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson DW'ye konuştu

dpa/SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe