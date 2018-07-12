 Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı | ALMANYA | DW | 11.07.2018

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ALMANYA

Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı

Almanya’dan sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilen mültecilerden biri intihar etti. Söz konusu gelişme, dün bu kişinin de aralarında bulunduğu 69 mülteci hakkında espri yapan İçişleri Bakanı’na tepkileri artırdı.

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Almanya'dan geçen hafta sınır dışı edilerek Afganistan'a geri gönderilen 69 mülteciden birinin Kabil'e vardıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hamburg'dan Afganistan'a gönderilen 23 yaşındaki Afgan erkeğin, Kabil'de geçici süreliğine yerleştirildiği yerde ölü bulunduğu belirtildi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, Afganistan'daki yerel yetkililer ölüm sebebinin intihar olduğunu bildirdi. Mültecinin Almanya'da hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hüküm giydiği kaydedildi.

Almanya'daki mültecilere yardım örgütü Pro Asyl ise intihar eden mültecinin sekiz yıl Almanya'da yaşamış olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Salı günü Berlin'de açıklarken, "tam da” kendisinin 69'uncu doğumgünü olan 4 Temmuz tarihinde 69 mültecinin sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderildiğini söylemişti. Seehofer'in bunu bir şaka olarak sunmaya çalışıp gülümsemesi, kamuoyunda, muhalefette ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) yoğun tepkilere neden olmuştu.

Seehofer'e istifa çağrıları artıyor

Afganistan'dan gelen intihar haberinin ardından Seehofer'e tepkiler daha da arttı. SPD'nin gençlik örgütü Jusos'un başkanı Kevin Kühnert Twitter'da yaptığı paylaşımda "Seehofer'in karakter olarak bu makamı dolduramadığını” belirtti ve istifa vaktinin "çoktan geldiğini” kaydetti. Die Welt gazetesine konuşan SPD'li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann da sınır dışı uygulamasının ciddi bir olay olduğunu vurgulayarak "Bununla şaka yapılmaz” dedi.

Sol Parti ve Hür Demokrat Parti (FDP), Seehofer’in görevden ayrılması yönünde çağrıda bulunurken, Yeşiller de bakanın bu göreve uygun olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirtip Afgan mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinin durdurulmasını istedi.

“Olay tabii ki derinden üzücü, bu yüzden de konuyu nesnel ve saygılı bir şekilde ele almalıyız” diyen İçişleri Bakanı Seehofer ise, sınır dışı edilen Afgan mültecinin intiharından sonraki istifa taleplerini reddetti. Avusturya’nın Innsbruck kentinde gazetecilere konuşan Seehofer, hangi mültecinin sınır dışı edileceğine federal makamların değil, eyaletlerin karar verdiğini belirterek, istifa taleplerini anlamadığını söyledi. Seehofer, intihar haberini bugün duyduğunu, tartışma yaratan açıklamaları sırasında haberi bilmediğini sözlerine ekledi.

rtr,AFP/,

© Deutsche Welle Türkçe

 

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