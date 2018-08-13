 Afgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkes | DÜNYA | DW | 20.08.2018

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DÜNYA

Afgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkes

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban ile şartlı ateşkes ilan etti. Taliban yönetimi henüz ateşkese onay vermedi. Ateşkes ilanı ABD ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gazne kentinde süren çatışmalara rağmen radikal İslamcı Taliban ile ateşkes yapılacağını açıkladı. Gani, ülkesinin bağımsızlığının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Pazar günü yaptığı konuşmada, şartlı ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taliban ateşkesi koruduğu ve saygı gösterdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Üst düzey bir Afgan yetkili ise ateşkesin Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen ve Afganistan'da kutlanan 21 Kasım'a kadar üç ay süre ile geçerli olacağını açıkladı. Üst düzey yetkili, ateşkesin sadece Taliban'ı kapsadığını, IŞİD gibi diğer radikal İslamcı gruplar için geçerli olmadığını vurguladı.

Taliban'ın çevrelerinde, çok sayıda önde gelen ismin yarın başlayacak olan Kurban Bayramı süresince ateşkese onay verdiği, ancak üst düzey yönetimin henüz ateşkese onay vermediği belirtiliyor.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Pazar günü yaptığı konuşmada, Taliban yönetimine barış görüşmelerine hazırlanma çağrısında da bulundu. Ancak Taliban, ABD'nin "kukla rejimi” olduğu gerekçesiyle Kabil hükümeti ile diyaloğu reddederek ABD ile doğrudan müzakere yapılmasından yana bir tutum izliyor.

ABD ve NATO ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Gani'nin ateşkes çağrısı ABD ve NATO tarafından olumlu karşılandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Afganistan hükümetinin, Taliban'ın da katılması şartı ile ilan ettiği ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Bu plan, Afgan halkının açık ve kalıcı bir şekilde yaptığı barış çağrısına yanıttır. Artık barış zamanı” ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile çağrıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mesajında, "Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban ile ikinci kez ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duydum” diyen Stoltenberg, Taliban'a da "Afgan halkına olan ilgisini göstermek için buna uyma” çağrısı yaptı.

Gani ilk kez Haziran ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla Taliban ile ateşkes ilan etmişti. Üç gün ateşkese uyan Taliban ateşkesin uzatılmasını kabul etmemişti.

Taliban yolcuları kaçırdı

Gani'nin ilan ettiği tek taraflı ateşkese rağmen, Taliban'ın şiddeti sürüyor. Taliban'ın ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde üç otobüsü durdurarak yolcuları kaçırdığı bildirildi. Yerel yöneticilerin verdiği bilgilere göre Tahar vilayetinden başkent Kabil'e gitmekte olan otobüslerin Taliban tarafından durdurulduğu ve yolcuların otobüsten indirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi. Afganistan'dan uluslararası güçlerin 2014 yılında çekilmesinden bu yana Taliban'ın güç kazandığı belirtiliyor.

Gazne kentinde Ağustos ayı içinde Taliban milisleri ile hükümete bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalarda en az 150 asker ve 95 sivil yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yılın ilk yarısında radikal İslamcı gruplarla Afgan askerleri arasında çıkan çatışmalarda 1600'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

dpa,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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