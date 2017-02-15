Afgan hükümetinden "barışçıl iktidar devri" açıklaması

Afganistan İçişleri Bakan Vekili General Abdül Sattar Mirzakval, Taliban'ın kontrolüne geçen başkent Kabil’e saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi. Mirzakval, "İnsanların endişelenmesine gerek yok, kente saldırı olmayacak. Anlaşma, iktidar değişiminin barışçıl bir biçimde gerçekleşmesi yönünde" açıklamasını yaptı.

Mirzakval'ın açıklamasından hemen önce Taliban’dan yapılan açıklamada, örgütün kenti zorla ele geçirme planı olmadığı belirtilerek, "Hiçkimsenin hayatı, mülkü ve onuruna zarar verilmeyecek ve Kabillilerin hayatı tehlike altında olmayacak" denilmişti. Örgüt sözcüsü, kentin barış içinde teslim olması için hükümet tarafıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Pakistan sınırı kapattı

Öte yandan Afganistan'ın komşusu Pakistan’ın, ülkenin kuzeybatısındaki önemli bir sınır geçiş noktası olan Torkham sınırını kapattığı açıklandı. Pazar sabahı örgütün, Esed Abad ve Mezar-ı Şerif’in ardından Pakistan sınırındaki önemli bir sınır geçişi yakınlarında bulunan Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad’ın kontrolünü de ele geçirdiği haberi gelmişti. Böylece örgüt, Kabil dışında hükümetin elinde kalan önemli kentlerin tamamında kontrolü sağlamıştı.

Bir haftayı aşkın sürede ülke çapında gerçekleştirdiği saldırılarla büyük bir hızla ilerleyen Taliban, ABD’nin sınırlı hava desteğine rağmen hükümet güçlerini önemli oranda yenilgiye uğrattı. Ülkenin kuzeyini savunmak üzere görevlendirilen hükümete bağlı güçlerin de Özbekistan’a kaçtığı belirtiliyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumartesi günü televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında vatanı savunacağını, askeri güçlerin de harekete geçirildiğini duyurmuş, ülkede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi sorumluların uluslararası ortaklar ile görüşmelerinin sürdüğünü de belirtmişti. Gani’nin oldukça yalnız kaldığı ve birkaç gün öncesine kadar müzakere halinde olduğu savaş lordlarının Taliban’a teslim olduğu ya da kaçtığı belirtiliyor.

Maas’tan tahliye açıklaması: Tüm senaryolara hazırlıklıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil’deki Alman Büyükelçiliği personelini mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı. Bild am Sonntag’a konuşan Maas, personelin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu vurguladı. Maas, "İnsanlarımızın Taliban’ın eline geçme riskini alamayız. Tüm senaryolar için hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Bild am Sonntag, Pazartesi günü hava kuvvetlerine ait bir uçağın ülkedeki Alman vatandaşlarını çıkartmak için bölgeye gönderileceğini bildirdi. Afganistan’da halen 30 elçilik çalışanı ve aralarında yardım ve kalkınma kuruluşu çalışanlarının da bulunduğu 80 Alman vatandaşı daha bulunuyor.

Kabil’deki Türk Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizle iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denilerek bir telefon numarası paylaşıldı.

DW,AP,Reuters,dpa/SÖ,BÖ

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