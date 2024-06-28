AfD'nin parti kongresi protestolar eşliğinde yapılacak

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hafta sonunda Essen kentinde yapılacak kongresinin protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, AfD'nin kongresi sırasında düzenlenecek protestolara yaklaşık 80 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi. Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuşan Reul, sadece "barışçıl gösteri" çağrılarının yapılmadığını, aşırı sol gruplara mensup şiddet yanlısı göstericilerin de AfD'yi protesto eylemlerine katılabileceği uyarısında bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi, bu göstericilerin sayısının yüzlerce olabileceği yönündeki tahminini de sözlerine ekledi.

"Tüm siyasi partilere fırsat eşitliği tanınması, özgürlükçü ve demokratik düzenimizin temel bir unsurudur. Bu nedenle de yasak olmayan bütün partilere yönelik olarak aynı tutum izlenir" ifadelerini kullanan Reul, AfD'nin parti kongresinin ve barışçıl gösterilerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanın polisin görevi olduğunu söyledi.

AfD'yi protesto için ilk gösteri bu akşam Essen Merkez Tren Garı'nda düzenlenecek. Cumartesi sabahı düzenlenecek gösteri yürüyüşü ise kongrenin yapılacağı Grugahalle'de son bulacak. Bunun yanı sıra AfD'li delegelerin kente gelmesinin engellenmesi için bir protesto eylemi planlanıyor.

AP seçimleri öncesindeki skandallar gündeme gelecek

600 delegenin katılacağı kongrede Eş Başkanlar Alice Weidel ve Tino Chrupalla'nın yeniden bu göreve seçilmesi bekleniyor. Ancak iki lider de partinin son dönemde karşılaştığı krizleri iyi yönetememekle suçlanıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde partinin liste başı adayı Maximilian Krah ve ikinci sırada yer alan Petr Bystron nedeniyle skandallar yaşanmıştı.

AP seçimleri öncesinde yaşanan krizlere rağmen AfD bu seçimlerde yüzde 15,9 oy oranı ile Almanya'da ikinci siyasi güç oldu Fotoğraf: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Krah'ın İtalyan La Repubblica'ya verdiği mülakatta Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın başlıca paramiliter örgütü Schutzstaffel (SS) üyelerinin hepsinin suçlu olmadığını savunması tartışma yaratmıştı. Bunun üzerine AfD, Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) de bulunduğu Kimlik ve Demokrasi grubundan ihraç edilmişti. Krah'ın bir çalışanının seçimlere kısa bir süre kala Çin için casusluk yapmak suçlamasıyla gözaltına alınması da büyük yankı uyandırmıştı. Bystron ise Rusya'dan rüşvet almakla suçlanmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. AfD'nin Krah'ın liste başı adaylığını geri çekmiş olmasına ve bu siyasetçinin seçimler sonrası Avrupa Parlamentosu'ndaki AfD grubundan dışlanmasına karşın bu isimle ilgili tartışmalar sürüyor. Parti içindeki bir kesim yönetimin Krah'a destek vermesini isterken bazıları ise Krah'a yönelik daha sert bir tutum izlenmiş olması gerektiğini savunuyor.

AfD'nin AP seçimlerinde oyların yüzde 15,9'unu alarak Almanya'da ikinci siyasi güç olmasının ise parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozunu düşüreceği tahmin ediliyor. AP seçimleri, sonbaharda eyalet seçimlerinin yapılacağı Thüringen, Saksonya ve Brandenburg'da AfD'nin güçlü olduğunu ortaya koydu.

Partinin kongresinde içerik olarak ise büyük tartışmalar beklenmiyor. Kongrede dış politika da gündeme gelecek. Ukrayna'ya silah sevkiyatına son verilmesini ve Almanya'nın dış politikada daha bağımsız bir tutum izlemesini talep eden önergeler de oylamaya sunulacak.

DW, AFP, dpa/JD, CÖ

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