AfD'nin izlenmesi tartışmaları büyüyor

Almanya'nın Chemnitz kentindeki şiddet olaylarının ardından sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesiyle ilgili tartışmalar büyüyor. Federal İçişleri Bakanlığı şu an itibarıyla AfD'nin izlenmesi için koşulların oluşmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü açıklamasında, siyasi partilerin izlenmesi için "ilgili siyasi partinin çalışmalarının ülkenin özgür ve demokratik temel düzeni, ülke ya da bir eyaletin güvenliğine karşı çalışmalar yürütmesi" prensibinin esas alındığını belirtti. Sözcü, "Bir bütün olarak AfD ile ilgili genel değerlendirmede bu yönde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" dedi.

Sözcü, AfD'den Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke gibi bazı politikacıların Chemnitz'te aşırı sağcıların düzenlediği protestolara destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Tek ya da birden fazla politikacının farklı hareket etmesi, partinin tamamının izlenmesine izin vermez" dedi. Sözcü, AfD'ye bağlı bazı organizasyonların ise izlenebileceğini hatırlattı.

Hükümetten de açıklama geldi

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Berlin'de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı gibi Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin çalışmalarını düzenleyen yasanın ilgili maddesine atıfta bulundu. Seibert, Başbakan Angela Merkel'in güvenlik makamları ve Anayasayı Koruma Dairesi uzmanlarının "ne zaman ne yapılacağı konusunda vereceği karara güvendiğini" ifade etti.

AfD'nin gençlik örgütlenmelerine izleme

Öte yandan Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin Anayasayı Koruma Teşkilatlarının, AfD'nin gençlik örgütlenmelerini izlediği açıklandı. Bremen Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'nin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif'in (Junge Alternative) Bremen teşkilatının geçen haftadan bu yana izlendiğini belirtti. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise yaptığı açıklamada, Genç Alternatif'in eyalet teşkilatının izlenmesi talebini onayladığını duyurdu. Bakan gençlik teşkilatının aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (Identitäre Bewegung) ile bağlantısını gerekçe olarak gösterdi.

AfD'den karşı adım

AfD'nin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif'in Başkanı Damian Lohr, iki eyalette izlenmelerini eleştirerek hukuki adımlara başvuracaklarını söyledi. Genç Alternatif bunun yanı sıra her iki eyaletteki teşkilatın feshedilmesi için olağan dışı kongre hazırlığına girişti. Lohr iki eyalet teşkilatın feshedilmesiyle organizasyonun Almanya genelinde korunmasının amaçlandığını belirtti.

Chemnitz'te 35 yaşında bir Almanın öldürülmesiyle başlayan ve yaralanmaların yaşandığı aşırı sağcı gösterilere Almanya için Alternatif'in (AfD) bazı eyalet teşkilatları destek vermişti. Bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) bazı politikacılar, AfD'nin iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nce izlenmesi önerisini dile getirmişti.

dpa,rtr,AFP/ HT, DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe