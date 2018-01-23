AfD’nin göçmen açılımı: Yeni Almanlar

Almanya’da muhalefet partilerinden sağ popülist AfD’li (Almanya için Alternatif) bazı siyasetçiler, Alman vatandaşlığı alan göçmen kökenliler için bir siyaset alanı açmak amacıyla "Neudeutsche" (Yeni Almanlar) adlı bir dernek kurdu. Kurulan derneğin başkanlık görevini üstlenen, Kazakistan doğumlu olan AfD Milletvekili Anton Friesen derneğin kurulma amacıyla ilgili olarak, "Biz tabii ki, göçmen kökenli seçmenleri partimize kazandırmak istiyoruz" dedi. Friesen bir diğer hedeflerinin de kamuoyunda var olan AfD’nin yabancı düşmanı bir parti olduğu yönündeki algıyı kırmak olduğunu ifade etti. 20 üye ile kurulan ve hukuki olarak AfD’yle doğrudan bir bağı bulunmayan derneğin ikinci başkanlığını da yine aynı partiden Bremen Eyalet Meclisi Üyesi, Yunan asıllı Alexander Tassis yapıyor.

Manifestoda neler var?

Derneğin birinci ve ikinci başkanları, derneklerine katılacak göçmen kökenlilerin, "göçmen kökenli vatansever Almanlar" olmalarının beklendiğini belirtiyor. Derneğe üye olmak isteyenlerin başlangıçta kabul etmeleri gereken manifestoda, "vatanseverliğin eğitim sisteminde en başından itibaren yer alması", "Almanya’nın kapsamlı bir şekilde İslamsızlaştırılması", "Vatan hakkının hukuki olarak anayasada güvence altına alınması" ve "Sosyal açıdan kötü durumda olan Almanların hayat şartlarını daha da zorlaştıran yasa dışı kitlesel göçün sona erdirilmesi" gibi maddeler bulunuyor.

"Almanya’ya bağlılık eşittir AfD’ye bağlılık"

Derneğe üyelik için gerekli olan bir diğer şart da AfD’ye üye olmak. "Yeni Almanlar" derneğinin ikinci başkanı Tassis, geçen hafta sonu Frankfurt’ta yapılan derneğin kurulma çalışmalarında üyelerin, AfD üyeliği maddesinin derneğin programına alınmasında ısrarcı olduklarını dile getirdi. "İstikametin hangi yöne doğru olduğu açıkça belli oluyor, derneğimiz gelecekte korkak üyelerden oluşmayacak" diyen Tassis, "Ortak fikir dernek üyelerinin omurgalı şahsiyetlerden oluşması" dedi. Alexander Tassis, "Madem bir göçmen Almanya’ya bağlılığını gösteriyor, o zaman kamuoyunun gözünde büyük sayılan, AfD’ye bağlılık gibi küçük bir adımı da atabilir" dedi.

"Müslüman Alman vatanseverler"

Peki "Yeni Alman" derneği üyeleri nereden gelecek? Tassis bu konuda bir sorun görmüyor. Müslüman ülkelerden gelen insanlar arasında "kor gibi yanan Alman vatanseverliğine" çok şahit olduğunu söyleyen Tassis, Alman kamuoyunun önümüzdeki yıllarda "çok şaşıracağını" ifade etti. Geleceğin bu grupta olduğunu ileri süren Tassis, "Bunların sayısı çok yüksek, muhtemelen DİTİB’e (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) üye olanlardan daha fazlalar. Sadece şu an sesleri duyulmuyor" ifadesini kullandı. "Yeni Almanlar" derneğinin ikinci başkanı Tassis, dininden vazgeçmeyen Müslümanlara da kapılarını kapatmayacaklarını belirterek, "Liberal Müslümanlardan oluşan ve bizim değerlerimizi paylaşan küçük bir grup da var" dedi.

dpa /ET, HT

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