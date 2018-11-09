AfD'nin başı bağış skandalı yüzünden dertte

Almanya için Alternatif (AfD) partisi bağış skandalı yüzünden sert eleştirilere hedef oluyor. Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasalara aykırı olarak AfD'ye yapılan para bağışıyla ilgili iddiaların derhal açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Britta Haßelmann bir gazeteye verdiği demeçte "gerçeğin ortaya çıkarılmasını" talep etti ve AfD yönetiminin bağış skandalından "bihaber olunduğunu" öne süremeyeceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili politikacılar bağışın yasa dışı olduğunun kanıtlanması durumunda AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel'in istifa etmesi gerekeceğini belirttiler.

Alman WDR ve NDR radyo-televizyon kuruluşlarıyla Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırma birimi bir İsviçre ilaç fabrikasının 2017 yılının temmuz ile eylül ayları arasında Weidel'in seçim bölgesi olan Konstanz Gölü parti bölge teşkilatına 9 bin Franklık dilimler halinde toplam 130 bin Euro'luk bağışta bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bağışçı şirketin havaleleri "Alice Weidel seçim bağışı" rumuzuyla yaptığı saptanmıştı.

SPD'li Johannes Kahrs ve partinin Baden-Württemberg eyalet teşkilatı başkanı Leni Breymaier federal meclisin bağış skandalını incelemesi ve doğrulandığı takdirde Weidel'in istifa etmesi gerektiğini belirttiler. Breymaier, "inandırıcılığını tamamen kaybeden" Alice Weidel'in milletvekilliğinden de ayrılmasının doğru bir karar olacağını söyledi.

Alice Weidel "davetsiz" bağıştan 2017 Eylülünde haberdar olduğunu ve "yasal olmayabileceği" düşüncesiyle iadesine karar verdiklerini söyledi. İsviçre'den gelen bağış bu yılın Nisan ayında geri gönderildi. AfD Meclis Grup Eş Başkanı "bağışla ilgili gerekli işlemin yapılmasını parti haznedarına devrettiğini" ve bağışı yapan şirketle sahibini tanımadığını ve partisine neden bağışta bulunulduğunu da bilmediğini ifade etti.

Alice Weidel

"AfD İsviçre'den besleniyor" iddiası

Siyasi partiler hukukçusu Martin Morlok, "Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden gönderildiği için AfD'ye yapılan bağışın yasalara aykırı olduğundan kuşkusu bulunmadığını" söyledi. Morlok, ilgili yasanın yabancı devletlerin siyasi müdahalede bulunması ihtimaline karşı çıkarıldığını belirtti.

50 bin euro ve üzerindeki para bağışlarının derhal Meclis idaresine bildirilip yayımlanması gerekiyor. Bağışın bu kuralı devre dışı bırakmak amacıyla dilimlere ayrıldığı tahmin ediliyor.

AfD'nin Baden-Württemberg eyalet teşkilatı başkanı Ralf Özkara bağış gönderilmiş olabileceği şüphesiyle partinin yetkili organlarına konunun araştırılması için direktif verdiğini ve Weidel'in seçim bölgesinden henüz hesap raporu gelmediğini söyledi.

Ralf Özkara "Büyük bağıştan, partinin banka hesabına yatırıldığından haberi olan herkes sorumludur” dedi. "Bilgisi dahilindeyse skandaldan Weidel sorumludur” diyen Özkara bağışın yasaya aykırı olduğunun kesinleşmesi durumunda Alice Weidel'in bütün görevlerinden istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Siyasi karar sürecine daha fazla şeffaflık kazandırılması için çalışan LobbyControl adlı dernek İsviçre'den bir Alman siyasi partisine bağış yapılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu duyurdu. Dernek başkanı Ulrich Müller "havalede adı geçen Alice Weidel'in sorumluluğu üzerinden atamayacağını ve AfD'ye yıllardır İsviçre'deki bir ajans üzerinden ‘milyonluk bağış yapıldığını" söyledi.

DW, dpa/AG, BÖ

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