 AfD’liler toplama kampındaki anmalara katılamayacak | ALMANYA | DW | 25.01.2019

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ALMANYA

AfD’liler toplama kampındaki anmalara katılamayacak

Naziler tarafından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından anma yerleri olarak faaliyet gösteren Mittelbau-Dora ve Buchenwald toplama kamplarında yapılan anma etkinliklerine AfD'li vekiller davet edilmiyor.

Deutschland Gedenkstätte Buchenwald (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

Almanya'da Naziler tarafından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından anma yerleri olarak faaliyet gösteren Mittelbau-Dora ve Buchenwald toplama kamplarında yapılan anma etkinliklerine sağ popülist Almanya İçin Alternatif partisi (AfD) üyeleri davet edilmeyecek. Yetkililer, AfD‘lilerin itirazlarına rağmen kararlarının arkasında duruyor.

Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anma Yeri Vakfı’dan yapılan açıklamada, "AfD’liler, partilerinde var olan, anti demokratik, insan hakları karşıtı ve tarihi gerçekleri yanıltıcı çizgiyi inandırıcı bir şekilde reddetmediği sürece, nasyonal sosyalistlerin kurbanları anısına düzenlenen etkinliklere davet edilmeyecekler" denildi.

Thüringen eyalet hükümetinin üyeleri ve eyalet meclisi milletvekillerinden oluşan bir grup Cuma günü Buchenwald Anma Yeri’nde çelenk bırakarak, nasyonal sosyalist dönemin kurbanlarını andı. Etkinliğe kendi partisinden kimsenin davet edilmemesini anlayamadığını ifade eden AfD Thüringen Eyalet Meclis Grubu’ndan Stefan Möller, bu tutumun kendilerine karşı bir dışlama olduğunu belirtti. Möller, kendi grubu için nasyonal sosyalistlerin kurbanlarını anma konusunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Björn Höcke'nin Chemnitz'de katıldığı Pegida gösterisinden bir kare (solda)

Björn Höcke'nin Chemnitz'de katıldığı Pegida gösterisinden bir kare (solda)

"AfD homojen bir halk istiyor"

Buchenwald Anma Yer Vakfı Başkanı Volkhard Knigge ise, AfD’li vekillerin davet edilmemesine gerekçe olarak, bu partinin Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Bjorn Höcke’nin, 2017’de Dresden’de yaptığı konuşmayı gösterdi.

Hocke bu konuşmasında, nasyonal sosyalistlerin işlediği suçlarla ilgili anma politikasında "180 derecelik bir dönüş" talep etmişti. Knigge, AfD’lilerin dünya görüşünde, insan onurunun dokunulmazlığı değil başkalarını aşağılama ve dışlamanın ön plana çıktığını dile getirdi. Volkhard Knigge ayrıca, AfD’nin Almanya için ön gördüğü idealin çoğulcu demokrasi değil, homojen bir halk olduğunu ifade etti.

KNA / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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