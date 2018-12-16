 AfD′li Höcke′ye Chemnitz soruşturması | ALMANYA | DW | 17.12.2018

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ALMANYA

AfD'li Höcke'ye Chemnitz soruşturması

Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen AfD'li Björn Höcke hakkında, Chemnitz'deki bir protestoda izinsiz kullanılan bir fotoğrafı paylaşması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

deutschland Björn Höcke ARCHIV (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

Björn Höcke

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Almanya için Alternatif (AfD) partisi, antisemitist söylemiyle tepki çeken üyeyi ihraç etmeme kararı aldı. Parti içindeki iki grup arasındaki çekişme son kararla bir kez daha gündeme geldi. (23.01.2017)

Başbakan Merkel Ağustos ayında 35 yaşında bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesiyle haftalarca aşırı sağcı gösterilerin düzenlendiği Chemnitz’i ilk kez ziyaret etti. Kentte yaşayan Türkiye kökenliler Merkel’e tepkili. (17.11.2018)

Chemnitz Başsavcılığı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Thüringen eyalet teşkilatı lideri Björn Höcke hakkında soruşturma başlattı. Thüringen eyalet meclisi bünyesindeki adalet komisyonu, geçen Cuma günü eyalet meclisi üyesi Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiş ve kendisi hakkında soruşturma başlatılmasının önünü açmıştı.

Başsavcı Ingrid Burghart, Pazartesi günü Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Höcke'ye fikir ve sanat eserleri kanununu ihlal ettiği suçlaması yöneltildiğini belirtti. Burghart, Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yazı ellerine ulaşır ulaşmaz soruşturma sürecinin başlatılacağını kaydetti.

AfD'nin aşırı sağcı kanadının bir temsilcisi olduğu bilinen Höcke, geçen yaz maruz kaldığı şiddet sonucu yaşamını yitiren Leipzigli öğrenci Sophia L.'nin fotoğrafını ailesinin izni olmaksızın sosyal medya üzerinden paylaşmakla suçlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Björn Höcke, "Şahsıma yönelik suçlamalar tamamıyla asılsızdır" dedi. Höcke, yaptığının yalnızca Facebook sayfasında "kendisinin katıldığı" bir etkinlikle ilgili bilgi paylaşmaktan ibaret olduğunu söyledi.

AfD Thüringen Björn Höcke bei Pegida (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

Björn Höcke, 1 Eylül 2018 tarihinde Chemnitz'teki eylemde. Sağ arkada ise PEGIDA kurucusu Lutz Bachmann görülüyor

Soruşturmanın kökeni, Chemnitz'te 2018'in Eylül ayında AfD ve "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) tarafından düzenlenen eyleme dayanıyor. Söz konusu eylemde Sophia L.‘nin fotoğrafı izinsiz kullanılmış ve ardından Höcke, kendisinin de katıldığı etkinlikle ilgili bir fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşmıştı. Sophia L.'nin ailesi, Höcke hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sophia L.'nin ölümünün şüphelisi, Faslı bir kamyon sürücüsü. Şüphelinin otostop yapan genç kadını aracına aldığı düşünülüyor. Sophia L.'nin cesedi İspanya'da bulunmuştu.

Höcke daha önce birçok kez ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmişti. Höcke, Berlin'deki "Avrupa’da Katledilen Yahudiler Anıtı"nı eleştirerek,  "Biz Almanlar, yani bizim halkımız, bu utanç anıtını başkentinin kalbine koyan dünyadaki tek halkız" demişti.

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Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ,GA

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Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor  

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