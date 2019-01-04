 AfD′den siyasi rakiplerine suçlama | ALMANYA | DW | 08.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

AfD'den siyasi rakiplerine suçlama

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili, Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Frank Magritz'in saldırıya uğraması tepkilere neden oldu. AfD saldırıdan siyasi rakipleri ve medyayı da sorumlu tutttu.

Berlin: Frank Magnitz (AfD), Bundestagsabgeordneter (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

Sağ popülist Almanya için Alternatif milletvekili, parti Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Frank Magritz'e yönelik saldırı geniş yankı buldu. Almanya için Alternatif (AfD) partisinden yapılan açıklamada, Magnitz’in ağır yaralanmasına neden olan saldırının, "partiye karşı siyasi rakipler ve medya tarafından yürütülen karalama kampanyasının bir sonucu" olduğu belirtildi. AfD Federal Parlamento Grup Başkanı Alexander Gauland ayrıca, Yeşiller’in eski Eş Başkanı Cem Özdemir’i, Magnitz’e yönelik saldırının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ağır bir dille eleştirdi. Gauland, partisi AfD’yi Nazilerle özdeşleştiren Özdemir’in "bir sonraki saldırının zeminini hazırladığını" ve bunun "edepsizlik" olduğunu dile getirdi. Cem Özdemir yaşanan saldırı sonrasında attığı tweette, "Naziler dışarı ama hukuk devletinin yöntemleriyle" ifadesini kullanmıştı.

Bu arada Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, sözkonusu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise sosyal medya hesabından, "şiddet hiçbir zaman siyasi tartışmanın bir aracı olamaz" açıklamasında bulundu. Parlamentoda yer alan partilerin önde gelen isimleri de saldırıyı kınayarak, sorumluların hesap vermesini talep eden çağrılarda bulundu.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve milletvekili Frank Magnitz Pazartesi günü yüzü maskeli üç kişi tarafından uğradığı fiziksel saldırıda ağır yaralanmıştı. Bremen’de yaşanan olayın ardından hastanede tedavisine başlanan 66 yaşındaki Magnitz’in hayatı tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili çeşitli emniyet birimlerinin katılımıyla ortak bir özel soruşturma komisyonu kuruldu.

Deutschland Bremen Tatortsicherung nach Angriff auf AfD-Politiker Magnitz (Reuters/F. Bimmer)

Diğer yandan Alman emniyeti 11 Ocak Cuma günü Riesa kentinde başlayacak olan AfD Avrupa Kurultayı için güvenlik önlemlerini arttırıyor. Saksonya Polis Teşkilatı, dört gün sürecek kurultay boyunca emniyet güçlerinin aralıksız görevde olacağını ve hem kentte, hem de kurultay alanında varlığını hissettireceğini duyurdu.

Reuters, AFP, dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Cem Özdemir'e Yılın Konuşması Ödülü

Yeşiller Partisi'nin eski lideri Cem Özdemir'in, gazeteci Deniz Yücel'in kınanmasını isteyen sağ popülist AfD partisine karşı yaptığı Meclis konuşması, Almanya'da Yılın Konuşması seçildi. (14.12.2018)  

AfD parti bürosuna bombalı saldırı

Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin Saksonya'daki bir ofisinin önünde bomba patlatıldı. Saldırı çevrede maddi hasara yol açtı. Soruşturmayı eyalet emniyet teşkilatı devraldı. (04.01.2019)  

Benzer içerik

Explosion vor AfD-Büro in Döbeln

AfD parti bürosuna bombalı saldırı 04.01.2019

Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin Saksonya'daki bir ofisinin önünde bomba patlatıldı. Saldırı çevrede maddi hasara yol açtı. Soruşturmayı eyalet emniyet teşkilatı devraldı.

Deutschland Viergespann auf dem Brandenburger Tor und Kuppel des Reichstags

Almanya'da yüzlerce siyasetçiye siber saldırı 04.01.2019

Almanya'da AfD hariç tüm partilerden yüzlerce siyasetçi ve ünlünün verileri internete sızdırıldı. İsimler arasında Merkel de bulunuyor. Veriler arasında kredi kartı bilgileri ve mesajlaşmaların da olduğu belirtildi.

Angela Merkel telefoniert

Alman hükümetinden siber saldırı açıklaması 04.01.2019

Alman hükümeti, Başbakan Merkel dahil yüzlerce siyasetçi ve ünlü kişiye ait kişisel verilerin internete sızdırılmasını, "ağır bir saldırı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı düzenleyenler araştırılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Symbolbild Datendiebstahl (picture-alliance/imageBROKER/M. Brunner)

Veri hırsızlığı zanlısı: Kızgındım

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün şahsi bilgilerini internet üzerinden yayınlamakla suçlanan zanlı, özel verilerine ulaştığı şahıslara duyduğu kişisel öfke nedeniyle böyle bir eylemde bulunduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 