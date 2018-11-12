 AfD′de bağış skandalı büyüyor | ALMANYA | DW | 15.11.2018

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ALMANYA

AfD'de bağış skandalı büyüyor

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ikinci para bağışını da yetkili organlara bildirmediği ortaya çıkarıldı. Bağışlar Meclis Grup Başkanlarından Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bankalara yatırılmıştı.

Landtagswahl in Bayern | Reaktion Alice Weidel AfD (Reuters/W. Rattay)

Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Grubu eş Başkanı Alice Weidel'in seçim bölgesine yurt dışından 150 bin euro bağışlandığı muhalefet partisi tarafından doğrulandı. Partiden yapılan açıklama Belçika'daki bir vakıf tarafından yapıldığı tahmin edilen para bağışının kabul edilmeyip geri gönderildiğine de yer verildi.

Alman Hür Demokrat (FDP) ve Yeşiller partileri AfD'ye ağır suçlamalarda bulundu. AfD bağış skandalının Alman medya kuruluşlarının araştırma birimleri tarafından ortaya çıkarılması üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Bu yılın 13 Şubatında Weidel'in seçim bölgesindeki bir bankaya "Avrupa Kimlik Vakfı" tarafından yatırılan 150 bin euro 9 Mayıs'ta geri havale edildiği için Federal Meclis Başkanlığı'na durumun rapor edilmediğine AfD'nin basın açıklamasında yer verildi.

Daha fazlasını okumak için: AfD'nin bağış skandalı yüzünden başı dertte

Muhalefetten sert tepki

Partinin bölge teşkilatı partiler yasasının yasakladığı bağışı Salı günü partinin yetkili mercilerine bildirdiği öğrenildi.

Daha önce de Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bir banka hesabına bir İsviçre şirketi tarafından 18 parti halinde toplam 132 bin Euro yatırıldığı öğrenilmişti. Alman partiler kanunu siyasi partilerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bağış kabul etmesini yasaklıyor.

Muhalefetteki Yeşiller ve Hür Demokrat partilerinin sözcüleri İsviçre'den para bağışı yapıldığını skandalın ortaya çıkarılmasından sonra itiraf eden AfD'nin Belçika'dan gelen parayı da Meclis Başkanlığı'na bildirmemesi nedeniyle ana muhalefet partisini sert dille eleştirdi.

DW, Afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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