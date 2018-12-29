AfD parti bürosuna bombalı saldırı

Perşembe akşamı sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya eyaletinin Döbeln kentindeki ofisinin önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis saldırı amaçlı olduğu anlaşılan patlamada parti ofisi ve bazı binalarla iki otomobilde maddi hasar meydana geldiğini, yaralanan ise olmadığını açıkladı.

Emniyet çevrelerince ‘çok yönlü soruşturma taktiği icabı şüpheliler hakkında bilgi verilemeyeceği' belirtildi. Saldırının siyasi amaçlı olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı eyalet emniyet teşkilatı devraldı.

AfD'nin Döbeln'deki parti ofisinin önü

Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig bombalı saldırıyı sert bir dille kınayarak 'demokraside şiddete yer olmadığını' ve 'AfD ile patlayıcılarla değil siyasi tezlerle mücadelede edilmesi gerektiğini' bellirtti.

Dulig Twitter paylaşımında ‘saldırının demokrasiye zarar, AfD'ye ise yarar sağladığını' belirtti. Geçen yıl AfD'nin Saksonya eyaletindeki iki parti ofisi ile federal milletvekili Jens Maier'in Dresden'deki bürosu saldırıya uğramıştı.

DW, dpa, afp/AG, GA

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