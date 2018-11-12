 AfD lideri hakkında soruşturma açıldı | ALMANYA | DW | 20.11.2018

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ALMANYA

AfD lideri hakkında soruşturma açıldı

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında yasal olmayan yoldan para bağışı kabul ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel

Konstanz Savcılığı, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Konstanz Gölü bölge teşkilatına üye üç kişi hakkında geçen hafta başlattığı soruşturmaya partinin Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'ı da dâhil etti.

Savcılık soruşturmayı partinin Almanya'daki siyasi partiler kanununa aykırı para bağışı kabul ettiği iddiası üzerine başlatmıştı. 2017 yılındaki Federal Meclis seçimleri öncesinde İsviçreli bir firmanın AfD Konstanz Gölü bölge teşkilatına para transferi yaptığı belirtiliyor. Söz konusu paranın "Alice Weidel'a seçim bağışı” olarak kullanılmak üzere 18 dilim halinde havale edildiği ve toplamda 132 bin eurodan fazla olduğu kaydediliyor. Sağ popülist parti, parayı bu yılın nisan ayında firmaya iade ettiğini açıklayarak kendini savunmuştu. Ancak Almanya'da partilerin Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden para bağışı alması, siyasi partiler kanununa aykırı.

Almanya'da 50 bin euro ve üzerindeki para bağışlarının derhal Meclis idaresine bildirilip yayımlanması gerekiyor. Bağışın bu kuralı devre dışı bırakmak amacıyla dilimlere ayrıldığı tahmin ediliyor.

İslam düşmanı partinin yürütme kurulu geçen Cuma yaptığı açıklamada Weidel'ın arkasında olduğunu duyurmuştu. Açıklamada ileri sürülen suçlamaların "her türlü temelden yoksun olduğu” ifade edilirken yürütme kurulunun Weidel'ın "hiçbir suretle suçlu” olmadığına inandığı belirtilmişti.

dpa, AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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