AfD kongresi: Protesto eylemlerinde 28 polis yaralandı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kongresi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde devam ediyor. Dün başlayan kongre nedeniyle kentte AfD'yi ve aşırı sağı protesto için çok sayıda gösteri düzenlendi.

Essen polisi tarafından dün akşam yapılan açıklamada protesto gösterileri sırasında yaşanan şiddet olaylarında biri ağır olmak üzere 28 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Daha önce yapılan açıklamalarda olaylarda iki polisin ağır yaralandığı bildirilmişti. Polis son açıklamasında ağır yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polisin verdiği bilgilere göre AfD'nin dün başlayan kongresini protesto için kentte 32 gösteri düzenlendi, "büyük ölçüde barışçıl" olan gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Polisin verdiği bilgilere göre, AfD'yi protesto için gösterilere on binlerce kişi katıldı Fotoğraf: Christian Mang/REUTERS

"Birkaç yüz göstericiden" oluşan bazı büyük grupların ise "şiddet içeren eylemlerle delegelerin Federal Parti Kongresi'ne katılmasını engellemeye veya polis kordonunu aşmaya çalıştığını" aktaran polis, bu göstericilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini belirtti.

Polis daha önce yaptığı açıklamada barışçıl olmayan protesto gösterilerinin "özellikle de AfD'nin Federal Parti Kongresi'ni rahatsız etmeyi veya engellemeyi hedefleyen bloke etme eylemlerinin" bir suç teşkil edeceği ve anayasa ile güvence altına alınan toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği" uyarısında bulunmuştu.

Protestolar bugün de devam ediyor

AfD kongresinin yapıldığı kongre ve konferans merkezi Grugahalle çevresinde bugün de protesto gösterileri düzenlenirken, katılım dünkü kadar yoğun olmadı. Protesto gösterilerine katılanların AfD karşıtı sloganlar attığı, faşizm ve ırkçılığa karşı uyarıda bulunduğu aktarıldı. Alman haber ajansı dpa, bugünkü gösteriye yaklaşık 150 kişinin katıldığını bildirdi.

AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

AfD kongresinde dün eşbaşkanlar Alice Weidel ve Tino Chrupalla yeniden aynı göreve seçilmişti. Chrupalla delegelerin yüzde 82,7'sinin, Weidel ise delegelerin yüzde 79,8'inin oyunu almıştı.

AFP, dpa/JD, HT

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