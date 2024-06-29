AfD kongresi olaylı başladı

Aşırı sağcı AfD'nin kongre düzenleyeceği Essen'de sol gruplar polisle çatıştı. Gün içinde 100 bin kişinin katılacağı eylemler bekleniyor.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi, göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Essen kentinde kongre düzenliyor. Yaklaşık 600 parti delegesinin buluşacağı etkinlik kentte protestolara sebep oldu.

Erken saatlerde polis ve sol gruplar arasında ufak çaplı çatışmalar yaşandı. Polis kordonunu aşmaya çalışan gruptakilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale edildi. Gün içinde düzenlenmesi planlanan aşırı sağ karşıtı yürüyüşe 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kentte yoğun güvenlik önlemi alan polis gösterilerin büyük oranda barışçıl geçmesini bekliyor. Ancak bazı aşırı sol gruplar, kongreyi engellemek için alana çıkan yolları kapatmak dahil çeşitli eylemler gerçekleştireceklerini duyurdu, polisten "tolerans göstermeyeceğiz" açıklaması geldi.

Grugahalle adlı kongre merkezinde iki gün sürecek toplantılarda, 2025 sonbaharında yapılacak genel seçimler öncesi eşbaşkanlar Alice Weidel ve Tino Chrupalla'nın yeniden AfD liderliğine seçilmesi bekleniyor.

9 Haziran'da tamamlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AfD, oyların yüzde 15,9'unu alarak Almanya'nın en büyük ikinci partisi olmuştu.

dpa / MUK,HT

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