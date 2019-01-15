 AfD iç istihbarat teşkilatını mahkemeye şikayet etti | ALMANYA | DW | 06.02.2019

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ALMANYA

AfD iç istihbarat teşkilatını mahkemeye şikayet etti

Almanya'da sağ popülist AfD, "inceleme vakası" olarak anılmak istemiyor. İç istihbarat servisi tarafından yapılan sınıflandırmaya karşı çıkan AfD konuyu mahkemeye taşıdı.

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Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından incelemeye alınmasının ardından mahkemenin kapısını çaldı.

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Alman iç istihbaratı, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisini incelemeye aldı. AfD eyalet seçimleri öncesinde gelen kararı siyasi olmakla eleştirirken, Yahudi kuruluşları karardan memnun. (15.01.2019)

Anayasayı Koruma Teşkilatı Almanya için Alternatif partisini kısmen incelemeye alacak. DW'den Marcel Fürstenau bunun AfD'ye "sınırı aşmaması için" yapılacak son ikaz olabileceği görüşünde. (16.01.2019)

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında yasal olmayan yoldan para bağışı kabul ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (20.11.2018)

Almanya'daki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi "inceleme vakası" sınıfına dahil etmesiyle ilgili AfD'den yasal adım geldi. 2017'deki seçimlerle Almanya'da federal meclise giren sağ popülist parti, "inceleme vakası" tabirinin kullanımını engellemek için Köln İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

97 sayfalık şikayet dilekçesinde mahkemeden "inceleme vakası" tabirinin her kullanımı için 10 bin euroya kadar para cezası vermesi isteniyor. Dilekçede bu tabirin kullanılmasının partinin siyasi faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırdığı iddiasına yer verildi. İdare Mahkemesi sözcüsü söz konusu başvuruyu doğrularak, dilekçede, "inceleme vakası" tabirinin yasaklanmasının istendiğini belirtti.

AfD sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu başvurunun hedefinde AfD'nin incelemeye alınmış olması değil, bunun halkla paylaşılmış olması var" dedi. Sözcü, BfV tarafından atılan bu adımın partiye damga vurduğunu, karaladığını savundu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı geçtiğimiz ay AfD'nin daha yakın takibe alınmasına yönelik yeni bir adım atmıştı. Parti bütünüyle "inceleme vakası" sınıflamasına dahil edilmişti. İç istihbarat teşkilatındaki bu sınıflama, partiye dair kamuoyuna ve açık kaynaklara yansıyan yazı ve ifadelerin sistematik bir şekilde değerlendirmeye alınması anlamına geliyor. Bu sınıflandırma, açık bir şekilde aşırılıkçı olmayan, ancak anayasaya aykırı emeller güdüldüğüne dair emarelerin bulunduğu vakaları kapsıyor.

dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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