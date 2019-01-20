 AfD Bavyera′da minarelerin yasaklanmasını istiyor | ALMANYA | DW | 21.03.2019

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ALMANYA

AfD Bavyera'da minarelerin yasaklanmasını istiyor

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Bavyera'da minarelerin yasaklanmasını istiyor. AfD’nin eyalet meclisine gereken yasal değişikliğin yapılması talebiyle sunduğu önerge, diğer partiler tarafından reddedildi.

Deutschland - arabische Sommergäste in Garmisch-Partenkirchen (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Almanya’da muhalefet partilerinden sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Bavyera eyalet meclisinde minarelerin yasaklanmasını talep eden bir önerge sundu. Önerge diğer partiler tarafından reddedilirken, eyalet parlamentosunun ilgili komisyonuna yönlendirildi.

İslam karşıtı söylemlerle dikkat çeken AfD önergede "Bir camiye ait olmayan bir minarenin bir siyasi-dini sembol olmaktan öte bir anlamı olamaz ve bu nedenle temel haklar arasında yer alan dini vecibelerin yerine getirilmesi kapsamına girmez" denildi. Bunun ötesinde minarelerin "Hristiyanlık ögeleri içeren kültür varlıklarının korunması" kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Diğer partilerden siyasetçiler bu önergeyi reddederek AfD'yi toplumda şidddete yol açacak bir ortam yaratmakla suçladılar. Bu talebin yasal olarak dayanaktan yoksun olduğu ve anayasaya aykırı olduğu bildirildi.

Sosyal Demokrat Partili milletvekili Arif Taşdelen Bavyera'da 300 civarında cami bulunduğunu ve bunlardan sadece altısında minare olduğunu söyledi.

2017 yılının Eylül ayındaki milletvekili genel seçimlerinde yüzde 12,6'lık oy oranına ulaşarak 94 milletvekili çıkaran Almanya için Alternatif (AfD) parlamentoyla ana muhalefet partisi olarak tanıştı. Taraftarları da sürekli artıyor.

KNA/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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