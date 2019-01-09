 AfD, Almanya’nın AB’den çıkmasını tartışıyor | ALMANYA | DW | 13.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

AfD, Almanya’nın AB’den çıkmasını tartışıyor

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Avrupa Parlamentosu seçimleri için yapılan parti kongresinde Almanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasını öneren seçim programını tartışıyor.

Deutschland AfD Europawahlversammlung in Riesa (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık niteliğindeki federal kongresine, Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması yönündeki talepler damgasını vurdu. Partinin program komisyonu tarafından, Saksonya eyaletinin Riesa kentinde yapılan kongreye sunulan seçim programı taslağı, beş yıllık bir süre zarfında talep edilen reformlar hayata geçirilmediği takdirde Almanya'nın Birlik'ten çıkması gerektiği görüşünü savunuyor.

"Tekrar ulusal para birimlerine geri dönülsün"

AfD’nin liste başı adayı olan Jörg Meuthen’in de aralarında bulunduğu bazı önde gelen AfD'li isimler ise, bu seçim programının fazla "sert” olduğu kanısında. Hazırlanan taslak metinde, "tekrar ulusal para birimlerine geri dönülmesi" ve "Avrupa Parlamentosu'nun en fazla 100 delegeli bir kurula dönüştürülmesi" gibi öneriler bulunuyor. AfD'nin program komisyonu, bu önerilerin parlamentonun gelecek beş yıllık görev süresi içinde hayata geçirilmesini istiyor.

Yaklaşık 500 delegenin katıldığı kongrede ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin 20 kişilik aday listesi de tamamlandı. Parti, listenin ilk 14 sırasını Kasım ayında belirlemişti. Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 96 Alman parlamenter belirlenecek. Kongre yarın seçim programının kararlaştırılmasıyla sona erecek.

Deutschland AfD Europawahlversammlung in Riesa Proteste (Reuters/M. Rietschel)

AfD'nin kongresine protestolar eşlik ediyor

Parti kongresinin yapıldığı binanın önünde ise, Cumartesi günü yaklaşık 1300 AfD karşıtı protesto gösterisi düzenledi. "Irkçılık alternatif değildir” gibi pankartların taşındığı gösterilerin barışçıl geçtiği bildiriliyor. Polisin verdiği bilgiye göre, Riesa tren istasyonundan salonun önüne uzanan protesto yürüyüşü sırasında yol kenarında Hitler selamı veren bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AFP, dpa / AÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"Naziler dışarı" diyen Alman gazeteciye destek

Twitter'dan yaptığı "Naziler dışarı" paylaşımının ardından nefret içeren tepkilere maruz kalan ZDF muhabirine sosyal medyadan destek geldi. Bazı kullanıcılar ise Nazi suçlamasındaki belirsizliği eleştirdi. (08.01.2019)  

Alman Anayasa Mahkemesi AfD'nin başvurularını reddetti

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, sağ popülist AfD partisinin hükümetin iltica politikasına ilişkin yaptığı başvuruları reddetti. AfD, 2015 yılında sınırların sığınmacılara kapatılmamasını mahkemeye taşımıştı. (18.12.2018)  

Almanya'da mülteci tartışmaları sağ popülist AfD'ye yaradı

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırması Hristiyan Birlik partileri içindeki mülteci politikası tartışmalarının sağ popülist AfD’ye yaradığını gösterdi. AfD'ye destek yüzde iki oranında arttı. (26.11.2018)  

AfD'de bağış skandalı büyüyor

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ikinci para bağışını da yetkili organlara bildirmediği ortaya çıkarıldı. Bağışlar Meclis Grup Başkanlarından Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bankalara yatırılmıştı. (15.11.2018)  

Benzer içerik

Berlin: Frank Magnitz (AfD), Bundestagsabgeordneter

AfD'li vekile saldırı hakkında soruşturma başlatıldı 09.01.2019

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Frank Magnitz'in uğradığı saldırı ile ilgili polis kamera kayıtlarını güvenceye alarak ciddi fiziksel yaralama şüphesiyle incelemeye aldı.

Berlin: Frank Magnitz (AfD), Bundestagsabgeordneter

AfD'den siyasi rakiplerine suçlama 08.01.2019

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili, Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Frank Magritz'in saldırıya uğraması tepkilere neden oldu. AfD saldırıdan siyasi rakipleri ve medyayı da sorumlu tutttu.

Dortmund Archivbilder Demonstration gegen Rechts Nazis raus Deutschland

"Naziler dışarı" diyen Alman gazeteciye destek 08.01.2019

Twitter'dan yaptığı "Naziler dışarı" paylaşımının ardından nefret içeren tepkilere maruz kalan ZDF muhabirine sosyal medyadan destek geldi. Bazı kullanıcılar ise Nazi suçlamasındaki belirsizliği eleştirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland, Athen: Staatsbesuch Angela Merkel (Reuters/C. Baltas)

Merkel: Türkiye yakın bir gelecekte AB üyesi olamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yakın bir gelecekte mümkün görünmediğini söyledi. Merkel düşünce ve basın özgürlüğü ve dini özgürlükler alanlarındaki gerilemelere dikkat çekti. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 