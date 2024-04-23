AfD çalışanı Çin'e casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Alman polisi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir çalışanını gözaltına aldı. Savcılık şahsın Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir çalışanı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Dresden'deki Saksonya eyaleti kriminal polis bürosu tarafından gözaltına alınan sanığın Ocak 2024'te Avrupa Parlamentosu'ndaki müzakereler ve kararlarla ilgili defalarca Çin istihbaratına bilgi aktardığı ileri sürülüyor.

Savcılık parlamentodaki bilgilerin Çin'in yabancı istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığı'na (MMS) aktarılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Şüpheliyle bağlantılı dairelerde arama yapıldığını aktaran savcılık açıklamasında "yabancı bir gizli servis için çalışmakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Şüpheli AfD'li parlamenterin akredite asistanı

Jian G. ismindeki şüpheli 2019'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi AfD'li Maximilian Krah için çalışıyor. Alman basını, şüphelinin hem Brüksel hem de Dresden'de yaşadığını bildiriyor.

Maximilian Krah Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

Gözaltının duyurulmasından birkaç saat sonra Avrupa Parlamentosu, Krah'ın parlamentoda "akredite asistan" görevinde bulunan Jian G.'nin görevinin askıya alındığını duyurdu. Açıklamada "Alman yargı makamlarının halihazırda Avrupa Parlamentosu'nda akredite asistan olarak görev yapan bir kişiyi gözaltına alma kararı sonrasında ve ortaya çıkanların ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda Parlamento ilgili kişinin görevini askıya almıştır" denildi.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Krah, yabancı bir devlet adına casusluk yapmanın "ciddi" bir suçlama olduğunu söyledi.

Jian G.'nin gözaltına alındığını basından öğrendiğini söyleyen Krah, "Ek bilgim yok. Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu, (şüphelinin) benimle olan işinin derhal feshedilmesiyle sonuçlanacak" diye konuştu.

Jian G.'nin 2002 yılında Dresden'e üniversite eğitimi için geldiği belirtiliyor. Çin kökenli Jian G.'nin Alman vatandaşlığı da aldığı kaydediliyor.

AfD'li Maximilian Krah da Dresden'de hukuk okuyup doktora derecesine sahip olduktan sonra 2000'li yılların başında Çin'e giderek Hong Kong ve Şanghay'da çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Uygurlar ve Sincan'daki azınlıklar için toplama kampları gibi insan hakları ihlallerine ilişkin raporları "Çin karşıtı propaganda" olarak nitelendiren Krah, Çin dostu tutumuyla tanınıyor. Tayvan'ın uluslararası hukuka göre Pekin'e ait olduğunu savunan Krah, Tibet'in Çin'in yasal toprağı olduğu görüşünü savunuyor.

Faeser: İddialar son derece ciddi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, casusluk iddialarının "son derece ciddi" olduğunu söyledi ve yaptığı açıklamada "Çin istihbaratına yönelik olarak Avrupa Parlamentosu içerisinden casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine yönelik içeriden bir saldırı olur. Böyle bir personel çalıştıran da bunun sorumluluğunu taşır" dedi. Faeser X hesabından yaptığı açıklamada "Bu davanın en kesin şekilde aydınlatılması gerekiyor. Bu da bir hukuk devletinde soruşturma makamlarının ve yargının işidir. Tüm bağlantılar ve arka plan aydınlatılmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da, haberin endişe verici olduğunu ve iddiaların doğru çıkması durumunda bunun "sert sonuçları" olması gerektiğini belirtti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Konstantin von Notz, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada gözaltının AfD'nin otoriter eğilimlerinin kanıtı olarak gördüğünü söyledi. Notz, "AfD, diktatörlüğü destekleyen bir parti" dedi.

AfD: Çok rahatsız edici

AfD parti sözcüsü Michael Pfalzgraf gözaltının "çok rahatsız edici" olduğunu, dava hakkında daha fazla bilgileri olmadığını ve federal savcıların yürüteceği soruşturmayı bekleyeceklerini söyledi.

Gözaltı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Pekin'in Ukrayna savaşı konusunda Rusya'ya karşı daha sert bir tavır almasını istemek için Çin'e gidişinden bir hafta sonra gerçekleşti.

Dün de Almanya'da Çin adına casusluk yaptıkları şüphesiyle üç kişi gözaltına alınmıştı.Federal Savcılık, üç Alman vatandaşının Haziran 2022 öncesinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir dönem Çin istihbaratı için çalıştığı konusunda ciddi şüphe bulunduğu açıklamıştı. Şüpheliler, dış ticaret yasasını da ihlal etmekle suçlanıyor.

DW, Reuters, dpa, AFP / EÇ, EC

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