AFAD'dan aşırı yağış uyarısı

Türkiye'de aşırı yağışlar çok sayıda kentte sel ve heyelana sebep oldu. AFAD 15 ilde "turuncu" kodlu yağıs uyarısında bulunurken, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketi yaşanan Bartın kentine gitti.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 15 ilde "turuncu", 15 ilde de "sarı" kodlu yağıs uyarısı yapıldı. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, Bartın ve Zonguldak'ta sel felaketine neden olan aşırı yağışlar, Zonguldak-İstanbul yolunun kapanmasına neden olurken; Bolu'da yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu Bolu Dağı Tüneli'nin, Ankara'dan İstanbul'a gidiş yönündeki kısmı yine trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bartın'da

Yağışlardan en ağır etkilenen kentlerden Bartın'a giderek, buradaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplam 19 ilde mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını" ve "2 bin 156 ihbar alındığını" dile getirdi. Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle ile kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler. AFAD Başkanlığımız tarafından çalışmalara destek olmak üzere bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir."

Ali Yerlikaya Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Son 24 saatte Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'ya, metrekare başına 183 kilogram, Bartın merkeze de 135 kilogram yağış düştüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, il genelinde 126 vatandaşın kurtarıldığını ve bölgede bin 297 personelin bu çalışmalara destek verdiğini kaydetti. Yağışların Pazartesi günü öğleden sonraya dek devam etmesinin beklendiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Zarar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır" dedi.

Bartın'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yağışların devam ettiği Bartın'da, su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması gibi çok sayıda olay meydana geldi. Kuruçay deresinin taşması sonucu mahsur kalan 11 kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Bartın Çay'ı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaşırken, Bartın İl AFAD'dan 10 personel, 2 bot, Afyonkarahisar İl AFAD'dan 5 personel, 3 motopomp, 2 pompa ve 1 araç, Eskişehir İl AFAD'dan 2 dalgıç, 2 bot, 1 araç, Samsun İl AFAD'dan ise 6 personel, 3 motopomp ve 1 araç görevlendirildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize'de İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot, Trabzon'da İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

"Turuncu" ve "Sarı" kodlu iller

AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, "Turuncu" ve "Sarı" kodu ile Pazartesi günü için yağış uyarısında bulduğu kentler ise şunlar:

Turuncu Kod: Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak.

Sarı Kod: Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum.

DW,DHA / ET,HT

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