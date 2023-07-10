  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
FelaketTürkiye

AFAD'dan aşırı yağış uyarısı

34 dakika önce

Türkiye'de aşırı yağışlar çok sayıda kentte sel ve heyelana sebep oldu. AFAD 15 ilde "turuncu" kodlu yağıs uyarısında bulunurken, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketi yaşanan Bartın kentine gitti.

https://p.dw.com/p/4TeFQ
Bartın'da yaşanan sel felaketinde kurtarma çalışmaları - (11.08.2021)
Arşiv - Bartın'da yaşanan sel felaketinde kurtarma çalışmaları - (11.08.2021)Fotoğraf: Ibrahim Yozoglu/AP/picture alliance

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 15 ilde "turuncu", 15 ilde de "sarı" kodlu yağıs uyarısı yapıldı. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, Bartın ve Zonguldak'ta sel felaketine neden olan aşırı yağışlar, Zonguldak-İstanbul yolunun kapanmasına neden olurken; Bolu'da yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu Bolu Dağı Tüneli'nin, Ankara'dan İstanbul'a gidiş yönündeki kısmı yine trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bartın'da

Yağışlardan en ağır etkilenen kentlerden Bartın'a giderek, buradaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplam 19 ilde mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını" ve "2 bin 156 ihbar alındığını" dile getirdi. Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle ile kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler. AFAD Başkanlığımız tarafından çalışmalara destek olmak üzere bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Ali YerlikayaFotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Son 24 saatte Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'ya, metrekare başına 183 kilogram, Bartın merkeze de 135 kilogram yağış düştüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, il genelinde 126 vatandaşın kurtarıldığını ve bölgede bin 297 personelin bu çalışmalara destek verdiğini kaydetti. Yağışların Pazartesi günü öğleden sonraya dek devam etmesinin beklendiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Zarar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır" dedi.

Bartın'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yağışların devam ettiği Bartın'da, su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması gibi çok sayıda olay meydana geldi. Kuruçay deresinin taşması sonucu mahsur kalan 11 kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Bartın Çay'ı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaşırken, Bartın İl AFAD'dan 10 personel, 2 bot, Afyonkarahisar İl AFAD'dan 5 personel, 3 motopomp, 2 pompa ve 1 araç, Eskişehir İl AFAD'dan 2 dalgıç, 2 bot, 1 araç, Samsun İl AFAD'dan ise 6 personel, 3 motopomp ve 1 araç görevlendirildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize'de İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot, Trabzon'da İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

"Turuncu" ve "Sarı" kodlu iller

AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, "Turuncu" ve "Sarı" kodu ile Pazartesi günü için yağış uyarısında bulduğu kentler ise şunlar:

Turuncu Kod: Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak.

Sarı Kod: Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum.

DW,DHA / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirsiniz?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı artıyor

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı artıyor

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bartın'daki sel nedeniyle sulara kapılan ve dört gündür aranan kişinin cansız bedenine de ulaşıldı.
Felaket14 Ağustos 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kasım ayında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

Politika17 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Medya23 saat önce
Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre8 Temmuz 2023
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika8 Temmuz 2023

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık8 Temmuz 2023
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet7 Temmuz 2023
Symbolbild | Türkische Lira

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Ekonomi7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön