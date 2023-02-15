AFAD'dan deprem bölgeleri için "öncelikli" ihtiyaç listesi

AFAD, deprem bölgeleri için gerekli olan yardım malzemelerinin yer aldığı öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede çadır, battaniye, kuru gıda gibi yardım malzemeleri yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacak ayni yardımlara ilişkin "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayınladı.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık yer alıyor.

Vatandaşların deprem bölgelerine yapılacak tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı35 bin 418'e yükselmiş, yaralı sayısı ise 100 bini aşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden zarar gören 50 bin 576 binanın acil olarak yıkılacağını açıklamıştı.

DW/BÖ,BK