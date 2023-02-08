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Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP
FelaketTürkiye

AFAD: 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti

8 Şubat 2023

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı da 62 bin 937'ye yükseldi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve en az 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin dördüncü gününe girilirken can kaybı artıyor. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerde can kaybının 12 bin 873'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 62 bin 937 olarak duyuruldu. 

AB Türkiye ve Suriye için donör konferansı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için Mart ayı başında bir donör konferansı düzenlemeyi planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'da yaptığı paylaşımda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte Türk makamlarıyla koordinasyon halinde bir bağışçılar konferansına ev sahipliği yapma niyetlerini açıkladı. Konferans Mart ayında Brüksel'de yapılacak. Birlik şu ana kadar 23 ülkeden 31 arama ve kurtarma ekibi ile beş sağlık ekibini deprem bölgesine göndermiş durumda.

70 küsür saat sonra kurtarılan depremzedeler

Depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde ekipler enkaz altında yaralı bir kişiye ulaştı. Yazgül Çaçan'ın, depremden 72 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Gaziantep'te de Merkez Batıkent Mahallesi'nde bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin bir aileden üç kişiye sağ olarak ulaştığı bildirildi. Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta da depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yedi katlı bir apartmanın enkazından duyulan ses üzerine ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali Bağış, eşi Zelal ve beş yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldığı bildirildi.

Erdoğan: Eksikler var, şartlar çok açık, net ortada

Depremde en fazla hasar gören il olan Hatay'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık" dedi.

Erdoğan, Hatay'ın bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerin başında geldiğini belirterek ilde 21 bin 200 personelin görev yaptığını söyledi.

"Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız" dedi.

Öte yandan Çarşamba günü kısıtlama getirilen Twitter'in sahibi Elon Musk, "Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi" mesajını paylaştı. 


 

DW /  EC,HT,SSB,ET

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