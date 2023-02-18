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FelaketTürkiye

AFAD: Ölü sayısı 40 bin 642'ye yükseldi

2 saat önce

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde ölenlerin sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini duyurdu. Dünya Gıda Programı ise, Suriye'ye yapılan yardımların, Esad karşıtı güçler tarafından engellendiğini belirtti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini duyurdu.

Depremlerden ağır bir biçimde etkilenen Suriye'ye yapılan insani yardımların yerlerine ulaştırılması konusunda ise sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Başkanı David Beasley, Suriye'nin kuzeybatısında iktidarı elinde tutan, merkezi Beşar Esad hükümetine karşı güçlerin, depremzedelere insani yardım ulaştırılmasını engellediğini öne sürdü.

WFP Başkanı David Beasley
David BeasleyFotoğraf: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance

Münih Güvenlik Konferansı'nda Reuters haber ajansına konuya dair açıklamalarda bulunan Beasley, "Bu durum operasyonlarımız açısından bir sıkıntı ve derhal sona erdirilmesi gerekiyor" dedi. "(Yardımları) neden bloke ettiklerini bilmiyorum. Böyle bir dönemde neden bu tarz oyunlar oynasınlar ki?" ifadelerini kullanan WFP Başkanı Beasley, hem Türkiye hem de Suriye'de depremzedelerin daha aylar boyunca yardıma bağımlı bir hayat süreceklerini dile getirdi. WFP'nin ise sadece 60 gün daha yardım yapabilecek imkanları olduğunu vurgulayan Beasley, "Zaman daralıyor ve paramız bitiyor. Sadece depremzedeler için operasyonlarımızın aylık maliyeti 50 milyon dolar" bilgisini paylaştı. David Beasley, Avrupa'nın yeni bir sığınmacı dalgası ile karşı karşıya kalmaması için WFP'yi desteklemek zorunda olduğunu ifade etti.

BM'ye bağlı açlıkla mücadele ve gıda güvenliği örgütü olan WFP, genellikle felaket bölgelerinde sıcak yemek ve gıda yardımları yapıyor.

 

Reuters,DW / ET,EC

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