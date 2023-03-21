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Fotoğraf: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS
FelaketTürkiye

AFAD'ın evrak bölümünde şüpheli yangın

Alican Uludağ
1 saat önce

AFAD'ın Ankara'daki merkezinde evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Savcılık, bazı evrakların zarar gördüğü yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlere müdahalede yetersiz kalmakla suçlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Ankara'daki merkezinde bu sabaha karşı şüpheli bir yangın çıktı. AFAD'ın evrak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın muhasebe/evrak bölümünde 21 Mart (bugün) saat 05:00 sıralarında bir yangın çıktı. Saat 05.11’de olay yerine ulaşan itfaiye, 3 katlı binanın giriş katındaki yangını söndürdü.  Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. İtfaiyenin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yangının çıktığı bölümde incelemelerde bulundu.

Savcılık, polise güvenlik kamera kayıtlarına el konulması talimatı vererek, görüntülerin incelenmesini istedi. Özellikle evrak bölümünden ayrılan son kişilerin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Ayrıca olayı gören AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek.  Polisler ayrıca, yangının çıktığı bölümdeki evrakların ne tür belgeler olduğunu da araştırıp rapor hazırlayacak.

AFAD, 6 Şubat tarihli depremlere müdahale nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Özellikle yangına geç müdahale edildiği, askerin yardıma geç çağrıldığı bu eleştirilerin başında bulunuyordu.

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Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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