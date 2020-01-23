 Af Örgütü′nden Merkel′e Kavala çağrısı | ALMANYA | DW | 23.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Af Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Almanya Başbakanı Angela Merkel’den, İstanbul'daki temasları sırasında tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün İstanbul'a gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün İstanbul'a gidiyor

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul ziyareti öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’e bir çağrı yaparak, Merkel’den tutuklu iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye uzmanı Andrew Gardner Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada "İnsan hakları savunucularına yönelik baskılara son verilmesi için somut adımlar atılması Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmelerin merkezinde olmalı" dedi. Gardner, Kavala’nın serbest bırakılmasının ve Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın beraat etmesinin belirleyici olduğunu söyledi.

Merkel Perşembe akşamı İstanbul’a hareket edecek ve Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Merkel’in İstanbul ziyaretinde sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kavala iki yıldan uzun süredir tutuklu

Gezi Parkı davasında yargılanan iş insanı Osman Kavala iki yıldan uzun süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık ayında aldığı kararda Kavala’nın "derhal serbest bırakılmasını" istemişti. Kararda Türk hükümetinin Kavala’nın "yakalanması ve tutuklanmasının tarafsız bir değerlendirme temelinde makul şüpheye dayandığını gösteremediği" belirtilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik haklarıyla ilgili 5’inci maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme davanın tutuklu tek sanığı olan Kavala’nın "siyasi nedenlerle” ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklanıp yargılandığı sonucuna varmıştı.

Türkiye’de yargı ise AİHM kararını dikkate almamıştı. Kavala ile birlikte 15 sanık 2013 yılındaki Gezi protestolarıyla bağlantılı olarak hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanıyor.

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı dava da sürüyor. O davada da Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de aralarında olduğu 11 insan hakları savunucusunun yargılanmasına devam ediliyor.

Savcı aralık ayında verdiği mütalaada Steudtner’in de aralarında olduğu 5 sanık hakkında beraat istemiş, Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla diğer 5 sanık hakında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.

DW, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelecek hafta Cuma günü İstanbul'a gideceği bildirildi. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ekonomi dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelecek. (17.01.2020)  

Almanya ve Fransa’dan Gezi davası açıklaması

Gezi davasının üçüncü duruşması dolayısıyla ortak açıklama yapan Alman ve Fransız hükümetlerinin insan hakları sorumluları, Türkiye’ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısı yaptı. (08.10.2019)  

AİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın

Osman Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varan AİHM, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu. (10.12.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel'in Türkiye gündemi demokrasi, istikrar ve ekonomi 23.01.2020

İstanbul’da Erdoğan ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz krizlerini masaya yatırmaya hazırlanan Merkel’in, hukuk devleti ve insan hakları konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala

Sivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklaması 27.02.2019

Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu 10 sivil toplum kuruluşu, Gezi protestoları nedeniyle tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala

Sivil toplum kuruluşlarından Gezi davası çağrısı 21.06.2019

Uluslararası sivil toplum kuruluşları 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı davası nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride, tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Combat 18 Rechtsextreme in Großbritannien (picture-alliance/ZumaPress/J. Goodman)

Almanya'da Combat 18 adlı neonazi grup yasaklandı

Almanya'da Combat 18 adlı Neonazi grubu İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklandı. Altı eyalette gruba yönelik operasyon düzenlendi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  