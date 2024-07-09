Af Örgütü'nden Avrupa'da "toplanma özgürlüğü"ne dair uyarı

Uluslararası Af Örgütü "Avrupa'nın 21 ülkesinde protesto hakkının durumu" başlıklı raporunda 21 ülkede toplanma ve protesto özgürlüğüne dair sistematik engellemeler ve saldırılar bulunduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı son raporunda birçok Avrupa ülkesindeki toplanma özgürlüğüne yönelik "sistematik saldırılar ve kısıtlamalara" karşı uyarıda bulundu.

"Avrupa'nın 21 ülkesinde protesto hakkının durumu" başlıklı raporda, söz konusu ülkelerde baskıcı yasalar, gereksiz veya aşırı güç kullanımı, keyfi tutuklamalar ve kovuşturmalar ile haksız veya ayrımcı kısıtlamalar ortaya konuyor.

Uluslararası Af Örgütü, "protesto" hakkının sistematik olarak geri alınmasına yol açan gözetleme teknolojisi kullanımının arttığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow araştırmanın toplanma özgürlüğüne yönelik Avrupa çapında bir saldırı olduğunu ve bunun son derece rahatsız edici bir resim çizdiğini söyledi.

"İşkenceye varan olaylar"

Raporda 2022 ve Eylül 2023 tarihleri arasındaki protestolar sırasında polisin işkenceye varan olaylar da dahil olmak üzere aşırı ve gereksiz güç kullandığına dair pek çok örnek bulunuyor.

Araştırma aynı zamanda aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkeden en az 13'ünde polisin "cezasızlık veya hesap vermeme" vakalarını ortaya çıkardı.

İnsan hakları örgütü ayrıca protestolara yönelik karalama eğilimini ve barışçıl sivil itaatsizliğin "kamu güvenliği ve düzenine yönelik bir tehdit" olarak tasvir edilmesini de eleştirdi.

"Yasalar kullanılarak eylemciler hedef alındı"

Örneğin Uluslararası Af Örgütü, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye'deki yetkililerin iklim aktivistlerini "eko-terörist" ya da "suçlu" olarak etiketlediğine dikkat çekti ve terörle ilgili yasalar, organize suçlarla mücadele ve ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin kanunları kullanarak eylemcilerin hedef alındığını vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'taki önleyici yasaları da eleştirdi. Rapora göre bu yasalar insanların sivil itaatsizliğe katılmalarını engellemek için belirli yerlerden veya gelecekteki faaliyetlerden menedilmelerini ve hatta bazı durumlarda gözaltına alınmalarını mümkün kıldı.

Af Örgütü yayımladığı raporda Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere'yi inceledi.

DW, dpa / EÇ, HT

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