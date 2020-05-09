 Af Örgütü’nden Şam ve Moskova’ya ″savaş suçu″ ithamı | DÜNYA | DW | 11.05.2020

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DÜNYA

Af Örgütü’nden Şam ve Moskova’ya "savaş suçu" ithamı

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’nin kuzeybatısına ilişkin raporunda Suriye ve Rus ordularını bilerek sivil hedeflere saldırı düzenlemekle ve "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Fotoğrafta Suriye ordusu askerleri görünüyor

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillere yönelik saldırıları ele aldığı raporda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefiki Rusya'yı Suriye'de savaş suçu işlemekle suçladı.

Af Örgütü'nün "Bizim için hiçbir yer güvenli değil: Yasadışı saldırılar ve kitlesel yerinden etmeler" başlıklı rapor Pazartesi günü açıklandı. Raporda, Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillere yönelik saldırılarla "İnsani uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiği", savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği belirtildi. Mayıs 2019 ile Şubat 2020 arasındaki saldırıların ele alındığı raporda, Suriye ordusu ve Rus güçleri tarafından sivillere yönelik en az 18 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Rapor, aralarında doktor, öğretmen, yerinden edilenler ve yardım örgütleri çalışanlarının bulunduğu 74 görgü tanığı ile yapılan mülakatlara dayanıyor. Raporda, görgü tanıklarının ifadeleri, video, fotoğraf ve uydu görüntüleri ile Suriye ve Rus birlikleri arasındaki iletişimin dinlemesinden elde edilen verilerle destekleniyor.

Af Örgütü, raporda Suriye ordusu ile müttefiki Rusya'yı bilerek, sivillere saldırı düzenlemekle suçladı. Okullara yönelik saldırılarda devletlerarası hukuk açısından yasak olan misket bombaları kullanıldığını belirten Af Örgütü, bunu "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Saldırılara dair kanıtlar

Fotoğrafta hava saldırılarına hedef alınan bir okul görünüyor

Fotoğraf İdlib'de bir okulu hedef alan saldırı sonrası çekildi / 1 Ocak 2020

Uluslararası Af Örgütü Almanya Temsilciliği'den Suriye uzmanı Vanessa Ullrich, bu raporla "Rus ordusunun doğrudan bir hastaneye hava saldırısı düzenlediğine" ilişkin ilk kez kanıtlar bulunduğunu ifade etti.

Af Örgütü, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında okul ve sivillerin yaşadığı binalara düzenlenen saldırılarda varil bombası ve yerden ateşlenen misket bombasının kullanıldığına dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor. Raporda ayrıca, saldırılarda Rusya'da üretilen ve Suriye ordusuna satılan 220 milimetre kalibreli 9M27K roketatar sisteminin kullandığı bilgisi yer aldı. Rapora göre, bu roketatar sistemleri uluslararası hukuka aykırı olan misket bombası içeriyor.

Raporda sözü edilen 18 saldırının çoğunun Ocak ve Şubat aylarında İdlib, Batı Halep ve Hama'da düzenlendiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Suriye'nin kuzeybatısında Aralık ile Mart ayları arasında yaklaşık 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uluslararası Af Örgütü ise bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtiyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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