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Amnesty International Ukraine | Oksana Pokaltschuk
Fotoğraf: Mario Romano/IPP/picture alliance
PolitikaUkrayna

Af Örgütü'nün Ukrayna şefi istifa etti

2 saat önce

Uluslararası Af Örgütü’nün Ukrayna’ya yönelttiği suçlamanın ardından örgütün Ukrayna yöneticisi Oksana Pokalçuk istifa etti. Pokalçuk, örgütü "Rus propagandasını benimsemekle" suçladı.

https://www.dw.com/tr/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn-ukrayna-%C5%9Fefi-istifa-etti/a-62730370

Ukrayna ordusuna yönelttiği insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle sert eleştirilerin odağında olan Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Ukrayna bürosunun yöneticisi Oksana Pokalçuk, görevinden istifa etti.

İstifa kararını Cuma akşamı sosyal medya üzerinden duyuran Pokalçuk, eski işverenini Rus propagandasını benimsemekle suçladı. Örgütün yönetimini söz konusu belgenin tek taraflı olduğu ve Ukrayna'nın tutumunu yeterince göz önüne almadığına ilişkin ikna etmeye çalıştığını kaydeden Pokalçuk, yönetimin, yaptığı uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Amnesty, ilgili raporla ilgili olarak 29 Temmuz'da Ukrayna Savunma Bakanlığı ile iletişime geçerek açıklama yapmalarını istediklerini ancak raporun yayınlanacağı 4 Ağustos'a kadar herhangi bir yanıt alamadıklarını söylemişti. Söz konusu süre zarfının yetersiz derecede kısa olduğunu söyleyen Pokalçuk, "Sonuç olarak örgüt, kulağa Rus anlatısı gibi gelen bir açıklama yayınlamış oldu. Sivilleri koruma çabası taşınmasına rağmen bu rapor, bu çabaların amacının aksine bir Rus propaganda aracı haline geldi" diye konuştu.

Pokalçuk, "Eğer işgalcilerin gelip paramparça ettiği bir ülkede yaşamıyorsanız, muhtemelen bir savunma ordusunu suçlamanın ne demek olduğunu anlayamazsınız" diye konuştu.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard Mayıs ayında Ukrayna'ya gitmişti
Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard Mayıs ayında Ukrayna'ya gitmişti Fotoğraf: Eduardo Quiros Riesgo

Af Örgütü'nden Ukrayna'ya suçlama 

Af Örgütü, Perşembe günü, Ukrayna ordusunu, siviller ve askerleri aynı binada konuşlandırarak sivilleri tehlikeye atmakla suçlamıştı. Örgütün söz konusu açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok çevrenin sert eleştirilerine yol açmıştı. Zelenskiy, örgütü "kurban ve saldırganı aynı kefeye koymakla" suçlamıştı.

Örgütün Genel Sekreteri Agnes Callamard, Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu raporun "tamamen" arkasında olduklarını ifade etmişti.

Af Örgütü, Şubat ayı başında yayınladığı ve İsrail'e Filistinlilere "apartheid" uygulama suçlaması yönelttiği raporla da tepki çekmişti.

AFP / BÜ,HT

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