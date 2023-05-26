"Taliban'ın kadınlara yönelik uygulamaları insanlık suçudur"

Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu, cuma günü yayınladıkları ortak raporda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik Taliban'ın uyguladığı kısıtlamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.



Raporda Taliban yönetimindeki uygulamaların uluslararası hukuk açısından insanlığa karşı suç olduğuna yer verildi.



Londra ve Cenevre merkezli sivil örgütlerinin paylaştığı raporda ayrıca Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaları detaylıca ele alındı.

Taliban'ın 2021 yılının ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afganistan'da haklar ve özgürlükler kısıtlanıyor. Taliban'ın otoriter yönetimi altında kadınların eğitime erişimi ve iş hayatındaki yerleri kısıtlanırken, kadınlar seyahat ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel özgürlüklerden de mahrum kalıyor.



Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Taliban'ın işlediği suçlara devletlerin daha sert tepki göstermesi gerektiğini belirterek bunların "örgütlü, kapsamlı ve sistematik" olarak işlenen "uluslararası" nitelikte suçlar olduğunu söyledi.



Örgütler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "insanlığa karşı işlenen toplumsal cinsiyet temelli suç" ibaresini Afganistan ile ilgili halihazırda devam eden soruşturmasına eklemesi için de çağrıda bulundu.



Bunun yanı sıra uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bir sonraki oturumunda "Taliban'ın toplumsal cinsiyet temelli zulmü ve diğer potansiyel uluslararası hukuk ihlalleri" konusunu ele almaya çağırdılar.



Agnès Callamard, "(Taliban'ın) toplumsal cinsiyet temelli zulmünün mağduru, Afgan kadınlar ve kız çocuklarıdır. Bu suçun vahameti bugüne kadar görülmemiş çok ciddi bir uluslararası tepkiyi gerektirmektedir. Yapılacak tek şey bu cinsiyet temelli baskı ve zulüm sistemini ortadan kaldırmaktır" dedi.



"Taliban'ı hukuk önünde sorumlu tutmak ve raporda ele alınan ağır suçların cezalandırılmasını sağlamak, Taliban'ın korkunç uygulamalarından kaçanlar için adaleti sağlamanın tek yoludur" diyen Callamard, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarını yüzüstü bırakmayacaklarını söyledi.

dpa / GK, EC

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