Af Örgütü: Sudan'da savaş suçu işleniyor

Sudan'da ordunun, geçtiğimiz Nisan ayında Sudan ekonomisinde yaşanan çöküş ve buna bağlı olarak düzenlenen kitlesel protestolar sonucu darbe yaparak, ülkeyi 30 yıldan uzun bir süredir baskıyla yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i devirmesinden bu yana siyasi kriz devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada Sudanlı paramiliter güçlerin geçtiğimiz yıl Darfur'daki 45 köyün yıkımından ve "yasa dışı cinayet ve cinsel şiddetten" sorumlu olduğu belirtildi.

Örgüt, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı barış gücünün çekilmesi halinde on binlerce kişinin yaşamının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. BM'de bölgedeki barış gücünün akibeti ile ilgili 27 Haziran'da bir oylama yapılacak. BM'nin Sudan'daki barış gücünde 5 bin 500 asker ve 2 bin 300 polis bölgede görev yapıyor.

Şiddet artıyor

Geçen hafta güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara müdahalesinde muhaliflere yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre 108 kişi yaşamını yitirmiş, yaşanan şiddet olaylarında 500'den fazla kişini de yaralandığı bildirilmişti.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet sivil bir geçiş hükümeti kurulması için çalışmalar yapıyor. Ancak muhalefet Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı devretme konusunda yavaş hareket ettiği ve kendi iktidarını pekiştirmeye çalıştığı görüşünde.

Afrika'nın kuzey doğusunda bulunan 41 milyon nüfuslu Sudan, dünyanın en yoksul 25 ülkesinden biri olarak kabul ediliyor.

dpa,epd,AP, DW / TY, SSB, ET

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