Af Örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı

Uluslararası Af Örgütü, korona krizi döneminde alınan önlemler nedeniyle yaşanan insan haklarının kısıtlamalarına dikkat çekti. Örgüt Avrupa'daki duruma ilişkin açıkladığı yıllık raporda, bazı ülkelerin salgını bahane ederek gerekli olmayan kısıtlamalara da başvurduğunu belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede alınan pek çok önlemin insan sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulanan raporda, ancak bazı devletlerin hukukun üstünlüğünü zayıflatmak, sansür uygulamak ve baskı kurmak için salgından faydalandığı belirtildi.

Bu yönde geçen sene başlayan bazı eğilimlerin kriz döneminde artış gösterdiği kaydedilen raporda özellikle Polonya, Macaristan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko

Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, raporla ilgili açıklamasında “Hükümetlerin aldığı önlemler uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır” dedi.

Beeko, küresel bir salgın sırasında insan haklarının korunmasının ayrı bir önem kazandığını da vurguladı.

"Macaristan ve Polonya’da yönetimler krizi fırsat bildi"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa uzmanı Janine Uhlmannsiek, Macaristan’da hükümetin salgını fırsat bilip insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik müdahalelerini sürdürdüğünü söyledi.

Uhlmannsiek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın salgın bahanesiyle sınırsız bir güce sahip olmaya çalıştığını belirtti.

Salgın nedeniyle çıkarılan acil durum yasasıyla Orban, parlamentoyu devredışı bırakabilecek özel yetkilere sahip olmuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Macaristan'ın bu sebeple cezai süreçle karşı karşıya kalabileceğini açıklamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Uluslararası Af Örgütü, Polonya hükümetini de baskıcı kararlar almak için krizden faydalanmakla suçladı. Ülkede kürtaja yeni kısıtlamalar getiren ve okullarda cinsel eğitimi yasaklayan bir yasa parlamentonun gündeminde. Avrupa'da en sıkı kürtaj düzenlemesinin bulunduğu Polonya'da hazırlanan tasarıyla eşcinsellik de pedofili ile eş tutuluyor.

Salgın öncesinde hükümetin bu yönde çabaları yoğun protestolarla önlenmişti. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle ülkede şimdi protesto gösterileri düzenlenemiyor.

Türkiye'deki infaz düzenleme yasası eleştirildi

Uhlmannsiek, Türkiye'de hapishanelerin aşırı dolu ve hijyen olmaması nedeniyle 90 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlayacak infaz düzenlemesinin mantıklı bir adım olduğunu belirtti.

Ancak Uhlmannsiek, cezaevindeki gazeteci, insan hakları savunucusu ve muhaliflerin bu düzenlemenin dışında tutulduğuna dikkat çekerek düzenlemeyi eleştirdi.

Almanya için uyarılar

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Almanya'nın ise salgınla mücadele ile temel hak ve özgürlükler arasında şimdiye dek iyi bir denge sağlandığı belirtiliyor.

Fakat Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, toplanma hakkının kısıtlanması göz önünde bulundurularak salgının uzun sürmesi durumunda uzun vadede siyasi görüşlerin kamusal alanda ifade edilebilmesinin mümkün kılınması gerektiğini vurguladı.

dpa/DK,HS

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