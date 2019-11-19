 Af Örgütü: İran’daki gösterilerde en az 143 kişi öldürüldü | DÜNYA | DW | 25.11.2019

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DÜNYA

Af Örgütü: İran’daki gösterilerde en az 143 kişi öldürüldü

Af Örgütü, İran’daki gösterilerde en az 143 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt, uluslararası topluma rejimin uyguladığı şiddete sessiz kalmama çağrısı yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da, İnkılap Meydanı'nda toplanan hükümet yanlısı göstericiler

İran'ın başkenti Tahran'da, İnkılap Meydanı'nda toplanan hükümet yanlısı göstericiler

Uluslarası Af Örgütü, İran’daki gösterilerde en az 143 eylemcinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, güvenilir raporlara göre öldürülen 143 kişinin tamamına yakınının ateşli silahlar yoluyla hayatını kaybettiğini, bir göstericinin soluduğu göz yaşartıcı gaz nedeniyle, bir diğerinin ise dövülerek öldürüldüğünü belirtti.

Af Örgütü, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının tespit edebildiklerinin çok üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini ve konuya ilişkin araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

Londra merkezli örgüt, teyit edilmiş bazı videolarda güvenlik güçlerinin kasten silahsız göstericilere yakın mesafeden ateş açtığının görüldüğünü hatırlatarak İran’a karşı küresel çapta bir kınama çağrısı yaptı.

Örgütün Orta Doğu sorumlusu Philip Luther, uluslararası toplumu İran’da olanlara güçlü bir tepki vermemekle eleştirdi. Luther, "Uluslararası toplumun, İran’daki göstericilerin hukuksuzca öldürülmesine ihtiyatlı ve sessiz cevabı üzücü bir biçimde yetersiz" diye konuştu.

Hükümet yanlısı gösterilerde ABD'ye gözdağı

Diğer yandan Tahran’da hükümet ve rejim yanlısı gösterilerde ABD ve İsrail’e gözdağı verildi. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda göstericilere seslenen İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami’nin, "Kendimizi zapt ettik.. Ancak kırmızı çizgimizi geçerlerse düşmanlarımız ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı yok edeceğiz" diye konuştu. Gösterileri canlı yayınlayan İran Devlet Televizyonu’nda kalabalığın "ABD’ye ve İsrail’e ölüm" sloganları attığı görüldü.

Ülkede 15 Kasım’da hükümetin benzine yüzde 300’e kadar varan zam açıklamasından sonra halk sokaklara dökülmüştü. Kısa sürede büyüyerek ülke çapına yayılan gösteriler 2009’daki "Yeşil Hareket"ten bu yana yaşanan en geniş çaplı eylemlere dönüştü. Gösterilerin başlamasının ardından İran hükümeti ülkedeki internet bağlantısını kesmiş, güvenlik güçleri göstericilere ateşli silahlarla müdahale etmişti.

DW,AFP,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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