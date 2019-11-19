Af Örgütü: İdam cezalarının infazında rekor düşüş

Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporuna göre dünya çapında infaz edilen idam cezalarında geçen yıl son 10 yıldaki en düşük seviye kaydedildi. Dünyada 2019 yılında toplam 20 ülkede 657 idam cezası uygulanırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak bazı ülkelerde infaz edilen idam cezalarında artış görüldü. Bu ülkeler Yemen, Suudi Arabistan, Irak ve Güney Sudan olarak belirtildi. Örgüte göre Çin ve İran’da ise daha fazla idam cezası uygulandı. Ancak Çin’de idam cezaları açıklanamadığı için veriler dahil edilemedi. Ancak raporda özellikle Çin'de olmak üzere kayıtlara geçmeyen binlerce ölüm cezasının infazının gerçekleştiği tahminine yer veriliyor.

Rapora göre kayıtlara geçen idam cezası infazlarının 251’i İran’da kaydedildi. Raporda Irak’ta en az 100 ve Mısır’da ise 32 idam cezası uygulandığı kaydedildi.

Af Örgütü Almanya temsilcisi Markus Beeko "Ölüm cezası temel insan hakları ile örtüşmemektedir ve tüm dünyada kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu. Beeko uluslararası toplumun ölüm cezasını uygulayan birkaç ülkeye odaklanması çağrısında bulundu. Şu ana kadar 142 ülkede idam cezasının kaldırıldığı belirtiliyor.

Örgüt özellikle bu yıl G20 başkanlığını devralan Suudi Arabistan’daki gelişmeler konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Geçen yıl Suudi Arabistan’da 184 idam cezası uygulandığı kaydedilirken, ülkede ölüm cezasının "muhaliflere karşı bir silah" olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Dpa, KNA / SSB, EC

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