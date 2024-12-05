Af Örgütü İsrail'i soykırımla suçladı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) İsrail'i soykırımla suçladı. İnsan hakları yararına faaliyet gösteren örgüt yayınladığı 300 sayfalık raporunda İsrail ordusunun (IDF) kasıtlı olarak savaş suçu işlediğini kaydetti.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard rapora ilişkin açıklamasında "Şok edici bulgularımız uluslararası topluma bir uyarı niteliğinde olmalı. Bu bir soykırım. Hemen durdurulmalı" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te yaklaşık bin 200 kişinin ölümü, 250 kişinin de kaçırılmasıyla sonuçlanan baskını Gazze savaşını tetikledi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 44 bin 500'ü geçti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. İkinci yılında devam eden savaşta Gazze'de yapıların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Raporda İsrail'in Filistinlileri topluluk olarak yok etmeyi amaçladığı vurgulanırken IDF'ye silah desteği sağlamaya devam eden ülkelerin suç ortağı olma riskisyle karşı karşıya oldukları uyarısı yapıldı. Amerikan yapımı silahların Gazze'de "insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği" vakalarda kullanıldığına dair kanıtlara rağmen ABD ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

Callamard, "Halihazırda İsrail'e silah sevk eden ülkeler soykırımı önlemek konusundaki sorumluluklarını ihlal ediyorlar ve suç ortağı olma riskiyle karşı karşıyalar" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında UCM tarafından alınan tutuklama emri bulunuyor Fotoğraf: Maayan Toaf/Israel Gpo/ZUMAPRESS.com/picture alliance

İsrail üzerinde etkiye sahip tüm devletlere, özellikle de "önemli silah tedarikçileri ABD ve Almanya'ya" harekete geçme çağrısında bulunan Callamard, "İsrail'in Gazzeli Filistinlilere uyguladığı vahşet hemen sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Raporda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Hamas ve İsrail liderleri için çıkardığı yakalama kararı karşısında Almanya'nın tutumuna da yer verildi:

"Almanya UCM'yi desteklediğini ifade etti ancak savcının, Hamas liderleri ve İsrailli yetkililer için aynı anda tutuklama emri talep etmesini sorgulayarak 'eşitlik algısı' oluşturulmasını kınadı" denildi.

"İsrail, Gazzelileri yok etme niyetiyle Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan eylemlere başvurdu" diyen Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow da İsrail hükümetinin "yaşanan insani felaketle ilgili sayısız uyarıyı ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarını göz ardı ettiğine" dikkat çekti. UAD İsrail'e Gazze'ye insani yardımları ulaştırma ödevi vermişti.

Af Örgütü Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve Hamas'ın kaçırdığı tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

dpa,DW / MUK,EC