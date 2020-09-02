 Af Örgütü: Geçen yıl 483 kişi idam edildi | DÜNYA | DW | 21.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Af Örgütü: Geçen yıl 483 kişi idam edildi

Af Örgütü'nün raporuna göre dünyada geçen yıl 483 kişi idam edildi. En fazla idam İran'da gerçekleştirilirken, ABD'de 17 yıl aradan sonra 10 kişinin idam cezası infaz edildi.

İdam cezasının sayısının en yüksek olduğu ülke İran

İdam cezasının sayısının en yüksek olduğu ülke İran

Küresel koronavirüs salgınına rağmen 2020'de en az 18 ülkede idam cezası infaz edildi. Uluslararası Af Örgütü'nün Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, geçen yıl dünyada en az 483 kişi idam edildi. Raporda, idam edilen kişilerin sayılarının 2019'a kıyasla yüzde 26 az olduğu belirtildi. Rapora göre, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde bir önceki yıla göre daha az idamın infaz edilmesi, Bahreyn, Belarus, Japonya, Pakistan, Singapur ve Sudan'da ise 2020'de idam cezası uygulanmaması bu düşüşte etkili oldu.

Raporda, dünya genelinde tespit edilen 483 idamın son 10 yılın en düşük sayısı olduğu, ancak sayının yine de endişe verici düzeyde yüksek olduğu ifade edildi. Bazı ülkelerde infaz edilen idam cezalarının sayısının geçen yıllara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Af Örgütü, Mısır'da idam edilenlerin sayısının  bir önceki yıla göre üç kat fazla olduğunu belirtti. Bu ülkede idam edilenlerin en az 23'ünün ise siyasi nedenlerle idam edildiği kaydedildi.

İdam sayısının en yüksek olduğu ülke İran

Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre, İran'da 246, Mısır'da 107, Irak'ta 45 ve Suudi Arabistan'da 27 kişi idam edildi. Bu dört ülkede infaz edilen idam cezalarının sayısı dünyada bilinen idamların yüzde 88'ini oluşturuyor. Af Örgütü, bu sayılar arasında Çin'e ait rakamların olmadığına dikkat çekti. Af Örgütü, Çin'de de her yıl binlerce kişinin ölüm cezasına çarpıtrıldığını ve bu cezaların infaz edildiğini tahmin ediyor. Ancak Çin'e ilişkin resmi rakamlar bulunmuyor.

Af Örgütü'nün raporunda ABD'de de 17 yıl aradan sonra ilk kez 2020'de idamların gerçekleştiği hatırlatıldı. Eski Başkan Donald Trump döneminde gerçekleşen infazlarla altı ay içinde 10 kişi idam edildi.

Pandemi başvuru sürecini zorlaştırdı

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko, "Yerkürede pandemi sırasında hayat kurtarmak ön plandayken, Mısır gibi ülkelerde infaz edilen idamların sayısı arttı" değerlendirmesinde bulundu. Beeko, "Dünya genelindeki bir sağlık krizi sırasında insanları idam etmek, ölüm cezasının saçmalığına vurgu yapıyor" şeklinde konuştu.

Normal koşullarda bile idam cezasına karşı hukuki yollardan mücadele etmenin zor olduğunu belirten Beeko, "Pandemi sırasında avukatlarla görüşmek ve idam cezasının affedilmesi için başvuruda bulunmak daha da zorlaştı" dedi.

Dünyadaki yaklaşık 193 ülkenin 108'inde idam cezası yapılan yasal düzenlemeler ile kaldırıldı, 36'ında ise infaz edilmiyor.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Myanmar’da 19 kişi idama mahkum edildi

Myanmar’da bir ordu mensubunun yakınını öldürmekle suçlanan 19 kişi idama mahkum edildi. Görgü tanıkları ise söz konusu kişilerin protestolara katıldığı için cezalandırıldığını ileri sürüyor.  

Irak’ta 21 kişi idam edildi

Irak'ta terör suçlaması ve cinayetten hüküm giyen 21 kişi idam edildi. İdam edilenler arasında IŞİD'le bağlantılı olanlar da var.  

İranlı güreşçi tepkilere rağmen idam edildi

İranlı güreşçi Afkari, uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen idam edildi. Afkari’nin işkence ile işlemediği bir cinayeti üstlenmeye zorlandığı iddia ediliyordu.  

Hukuk idam cezasına geçit vermiyor

MHP lideri Bahçeli’nin "çocukların cinsel istismarı" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak" suçları için istediği idam cezası önerisi hem uluslararası hem de iç hukukta yeni soruları beraberinde getirdi.  

MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının, "iğrenç ve ilkel" suçların işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini dile getirdi.  

Benzer içerik

Iran Proteste gegen Benzinpreiserhöhung

Af Örgütü’nden İran’a "yaygın işkence" suçlaması 02.09.2020

Uluslararası Af Örgütü, İran’da 2019 protestolarından bu yana ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını iddia etti. Protestolar sırasında gözaltına alınanlara işkence uygulandığı belirtiliyor.

Flugzeug überfliegt Stacheldraht

Türkiye'deki İranlı sığınmacılar: Muhaliftim, 64 kırbaç yedim, kaçtım 04.12.2020

DW Türkçe, İran’dan siyasi sebeplerle ya da can güvenliği endişesiyle Türkiye’ye sığınanlarla konuştu. Rejimden kaçanlar arasında işkence ya da hapis cezası görecekleri ülkelerine geri gönderilme korkusu yaşayanlar var.

Iran Journalist Ruhollah Zam

İran'da muhalif gazeteci idam edildi 13.12.2020

2017/18 yıllarındaki hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmakla suçlanan muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi. İdam cezasının infazı uluslararası arenada büyük tepkiyle karşılandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Sincan'da insanlığa karşı suç işleniyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni hazırladığı raporda Çin'in Sincan'da Uygurlara yaptığı muamelenin "insanlığa karşı suç" olduğunu belirtti. Örgüt Birleşmiş Milletler'e araştırma komisyonu kurma çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  